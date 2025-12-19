رضایی: ماه رجب، موسم ریزش رحمت الهی و بازگشت به صله‌ رحم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنقر و کلیایی با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، به تشریح فرازهایی از خطبه ۸۳ نهج‌البلاغه پرداخت و با اشاره به عذاب برزخ، اظهار داشت: امیرالمؤمنین می‌فرمایند انسان پس از مرگ اگر گرفتار عذاب شود، نه آرامشی دارد، نه فرصتی برای نفس‌کشیدن و نه قدرتی که مانع کیفر او شود؛ همین آگاهی باید انسان را در دنیا به سمت عمل صالح و ترک گناه سوق دهد.

وی با اشاره به در پیش‌بودن مناسبت‌های متعدد مذهبی و اجتماعی، افزود: با حلول ماه مبارک رجب، ولادت امام محمد باقر علیه‌السلام، شهادت امام هادی علیه‌السلام و همچنین شب یلدا روبه‌رو هستیم و همین موضوع باعث شد ادامه تفسیر را کنار گذاشته و به تبیین جایگاه این مناسبت‌ها بپردازیم.

امام جمعه سنقر و کلیایی با بیان اینکه پیامبر اکرم در آستانه ماه رجب همواره خطبه ایراد می‌کردند، تصریح کرد: رسول خدا این ماه را «شهر عظیم» و «شهر الاصب» معرفی کردند؛ ماهی که رحمت الهی در آن به‌صورت فراوان فرو می‌ریزد و بندگان باید با امید و رجا وارد آن شوند.

وی با تشریح دعای معروف ماه رجب، بیان کرد: دعای یا من ارجوه لکل خیر از امام صادق علیه‌السلام نقل شده و روح این دعا امید به رحمت خداوند در برابر هر کار خیر و درک خطر احساس ایمنی در برابر گناه است؛ انسان هرجا خود را از عذاب الهی ایمن بداند، زمینه لغزش فراهم می‌شود، اما خداوند از سر لطف، درِ توبه را باز می‌گذارد.

رضایی با اشاره به فراز «یا من یعطی الکثیر بالقلیل»، اظهار داشت: خداوند در برابر عبادت اندک، پاداش عظیم می‌دهد و این در حالی است که اعمال نیک انسان در برابر نعمت‌های بی‌شمار الهی بسیار ناچیز است؛ قرآن نیز به صراحت می‌فرماید که بندگان شاکر اندک هستند.

وی ادامه داد: در این دعا، خداوند حتی به کسانی که از او درخواست نمی‌کنند و حتی کسانی که او را نمی‌شناسند نیز عطا می‌کند و این نشان‌دهنده رحمت عام الهی است، اما کسانی که آگاهانه دست دعا بلند می‌کنند، مشمول لطف ویژه می‌شوند و می‌توانند جمیع خیر دنیا و آخرت را از خداوند بخواهند، چرا که عطای الهی کاستی‌پذیر نیست.

امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به اهمیت مغفرت الهی در دعا، افزود: بالاترین درخواست مؤمن، طلب بخشش است؛ اگر همه دعاها مستجاب شود اما مغفرت الهی شامل حال انسان نشود، گویا چیزی به دست نیاورده است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به نام‌گذاری شب یلدا به‌عنوان روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان، اظهار داشت: صله‌رحم جایگاهی ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد و اسلام نه‌تنها این آئین‌ها را رد نکرده، بلکه آن‌ها را تأیید و تقویت کرده است؛ شب یلدا مصداق روشن صله‌رحم و نزدیکی دل‌هاست.

رضایی با بیان روایتی از امام باقر علیه‌السلام درباره تأثیر صله‌رحم در به تأخیر افتادن مرگ، تصریح کرد: ارتباط با اقوام، دیدار خویشاوندان و حفظ پیوندهای خانوادگی نباید به‌خاطر مسائل سطحی و اختلافات جزئی از بین برود، چرا که دوری دل‌ها زمینه نزول بلا و قطع رحمت الهی را فراهم می‌کند.

وی با تبریک پیشاپیش ولادت امام محمد باقر علیه‌السلام، گفت: دوران امامت آن حضرت مقارن با اوج فتنه بنی‌امیه بود و امام باقر با شکافتن علم و تبیین معارف دین، در برابر تحریف و جهل ایستاد؛ امروز نیز جامعه اسلامی باید در برابر فتنه‌های فکری و رسانه‌ای هوشیار باشد.

امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری، افزود: امروز جنگ، جنگ نظامی نیست بلکه جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی است و نباید دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های علمی، پزشکی، سیاسی و نظامی نادیده گرفته شود؛ مشکلات اقتصادی وجود دارد اما بن‌بست نیست و با لطف الهی از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.

وی در پایان با اشاره به در پیش‌بودن شهادت امام هادی علیه‌السلام، به معرفی زیارت جامعه کبیره، زیارت غدیریه و زیارت ناحیه مقدسه پرداخت و بر اهمیت اعتکاف در ماه رجب تأکید کرد و گفت: اعتکاف فرصتی بی‌بدیل برای تربیت جوانان، قطع تعلق موقت از دنیا و اتصال عمیق با خداوند است و حتی کسانی که امکان حضور ندارند، می‌توانند با حمایت از معتکفان در این ثواب سهیم شوند.