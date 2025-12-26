امام جمعه رزن: گرانی و فشار معیشتی از توان مردم خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اکبر منصوری این هفته با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود اظهار کرد: امروز بخش قابلتوجهی از مردم با دغدغه تأمین معیشت روزانه مواجه هستند و ادامه این وضعیت قابل قبول نیست.
وی افزود: افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و بیثباتی بازار، زندگی مردم بهویژه اقشار ضعیف و متوسط را با مشکلات جدی روبهرو کرده و انتظار عمومی این است که مسئولان به جای ارائه آمار، راهکارهای عملی و تصمیمات مؤثر ارائه دهند.
امام جمعه رزن با تأکید بر اینکه مردم در همه عرصهها پای نظام ایستادهاند، تصریح کرد: شایسته نیست که در شرایط فعلی، بار اصلی مشکلات اقتصادی بر دوش مردم باشد و برخی مسئولان از کنار مطالبات بهحق جامعه عبور کنند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به مسئله فتنهها و حوادث اجتماعی و با استناد به خطبه ۱۷۳ نهجالبلاغه گفت: امیرالمؤمنین (ع) ریشه بسیاری از فتنهها را در بیبصیرتی و لغزش خواص معرفی میکند و تجربههای تاریخی نشان داده است که نبود صبر و آگاهی، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم میکند.
امام جمعه رزن با گرامیداشت حماسه ۹ دی خاطرنشان کرد: مردم ایران در ۹ دی با حضور آگاهانه و بهموقع خود، فتنه ۸۸ را خنثی کردند و نشان دادند که در بزنگاههای حساس، با بصیرت و استقامت از انقلاب و نظام دفاع میکنند.
وی با هشدار نسبت به تداوم جنگ رسانهای و تبلیغی دشمنان افزود: امروز دشمن با تحریف واقعیتها و عملیات روانی بهدنبال القای ناکارآمدیهاست، در حالی که با مدیریت صحیح، نظارت مؤثر و مقابله با رانت و سوءمدیریت میتوان بسیاری از مشکلات را کاهش داد.
امام جمعه رزن در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ایامالبیض ماه مبارک رجب، اعتکاف را فرصتی برای بازسازی معنوی جامعه دانست و از جوانان و نوجوانان برای حضور گسترده در این مراسم معنوی دعوت کرد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت تقوا، بصیرت، صبر و حفظ بنیان خانواده گفت: عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند همدلی مردم و مسئولان، صداقت در گفتار و روحیه جهادی در عمل است.
نظر شما