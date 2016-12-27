مراسم ویژه ۹ دی ماه در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در این اطلاعیه آمده است: به گفته مقام معظم رهبری: «فتنه ۸۸ یک بیماری بود که با اقدامات سیاسی و امنیتی قابل دفع شدن نبود، و به یک حضور عظیم مردمی نیاز داشت، که چنین هم شد».

حماسه عاشورایی و بی‌بدیل یوم‌الله نهم دی سال ۱۳۸۸ تجلّی عینی قدرت یداللّهی و زیباترین جلوه بصیرت و ولایتمداری و صحنه شورآفرین وحدت و یکپارچگی آحاد امّت ولایی ایران اسلامی درتجدید عهد و میثاق باقافله ‌سالار صبر وبصیرت امام‌ المسلمین و ولی مقتدر فقیه، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ودفاع جانانه از آرمان‌های الهی انقلاب اسلامی و اساسی‌ترین عامل انسانی در هم پیچنده بساط شوم فتنه بسیار پیچیده استکباری از سال‌ها قبل طراحی شده به بهانه‌های واهی انتخاباتی بود.



خلق حماسه نهم دی ۱۳۸۸ وابسته به هیچ گروه، جریان و یا حزب و تشکلی نبوده، بلکه این حماسه متعلق به ملت بصیر و سلحشور ایران اسلامی و «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» است و بزرگداشت آن هرگز به مفهوم بازآفرینی میدانی نبوده و اساساً تکرار شدنی نیست بلکه هدف اصلی، استفاده بهینه از فرصت برای بصیرت ‌افزایی و تبیین آثار و برکات وصف‌ناپذیر بصیرت و ولایتمداری و آمادگی برای مقابله با فتنه‌های مشابه احتمالی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین، درهفتمین سالگرد حماسه عظیم نهم دی، از آحاد مردم ولایت مدار و بصیر استان درخواست می کند؛ همراه با ملت انقلابی و بصیر ایران اسلامی، در مراسم و برنامه های پیش بینی شده در سطح استان، ابعاد مختلف و تازه این حماسه را مورد بررسی، کنکاش و بازخوانی قرار داده و با بهره ‌گیری از ظرفیت‌های ادبی، هنری، فضاهای مجازی و سایبری، رسانه‌های جمعی، منابر و وعاظ به تعمیق بینش سیاسی و دینی و بصیرت‌ افزایی عمومی جامعه، از نفوذ و فتنۀ جدید دشمنان جلوگیری کنیم.

در این اطلاعیه مراسم ویژه بزرگداشت سالگرد حماسه نهم دی در قزوین بدین شرح اعلام شده است:

روز پنجشنبه نهم دی ماه بعد از نماز مغرب وعشاء در مسجد امام خمینی (ره) غیاث آباد قزوین با سخنرانی سرتیپ دوم پاسدار مقدم فر مشاور محترم فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روز جمعه دهم دی ماه بعد از نماز مغرب وعشاء درحسینیه شهید مطهری چهار راه بنیاد شهید که سخنران مراسم حجت الاسلام طائب رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از عموم مردم درخواست کرده است در این مراسم شرکت کنند.