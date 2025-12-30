خبرگزاری مهر، گروه استانها -امیرعلی نظری: فتنه ۸۸ آزمونی بزرگ برای جامعه ایرانی بود؛ آزمونی که در آن، حق و باطل بهگونهای در هم آمیخته شد که تشخیص مسیر درست برای بسیاری دشوار شد.
رهبر معظم انقلاب از همان روزهای ابتدایی حوادث سال ۸۸، با نگاهی عمیق و آیندهنگر، این جریان را «فتنه» نامیدند؛ چراکه مسئله طراحیای بود برای بیثباتسازی اعتماد عمومی، ضربه به اصل نظام و فرسایش سرمایه اجتماعی کشور.
در این میان، ۹ دی نقطه عطفی تعیینکننده بود؛ روزی که مردم با بصیرت و آگاهی، جایگاه خود را در صحنه شناختند و با حضور بهموقع، مرز خود را با فتنه و فتنهگران مشخص کردند؛ ۹ دی نه یک واکنش احساسی، بلکه تصمیمی آگاهانه و برخاسته از فهم درست شرایط بود. این روز، نماد بازگشت جامعه به معیار حق و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی شد.
۹ دی یادآور نقش تعیینکننده ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی است
جمشید خرمی، فرماندار بشاگرد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یومالله ۹ دی، این روز را نماد بصیرت، ولایتمداری و حضور آگاهانه مردم ایران در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: ۹ دی یادآور نقش تعیینکننده ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی و دفاع هوشمندانه از ارزشهای انقلاب و ولایت فقیه است.
وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی جلوهای روشن از بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم ایران بود، افزود: حضور پرشور و آگاهانه مردم در این روز نشان داد که ملت ایران با درک صحیح از شرایط، اجازه نخواهند داد دشمنان با طراحی فتنهها، انسجام و ثبات کشور را خدشهدار کنند. این حضور، سرمایهای بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود.
فرماندار بشاگرد با اشاره به تلاشهای مستمر دشمنان برای ایجاد تفرقه در جامعه، تصریح کرد: وحدت، همدلی و انسجام ملی مهمترین عامل ناکامی نقشههای دشمنان بوده و تجربه ۹ دی ثابت کرد که هرگاه مردم در کنار یکدیگر و در مسیر ولایت حرکت کنند، هیچ توطئهای به نتیجه نخواهد رسید.
خرمی در ادامه به وفاداری مردم شهرستان بشاگرد به نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم شریف و انقلابی بشاگرد همواره با حضور مؤثر در صحنههای مختلف انقلاب، انتخابات و مناسبتهای ملی و مذهبی، پایبندی خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی بهروشنی نشان دادهاند و این روحیه انقلابی همچنان در این منطقه زنده و پویاست.
وی با تأکید بر شرایط کنونی کشور، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همدلی، وفاق ملی و همافزایی میان مسئولان و مردم هستیم؛ رویکردی که دولت چهاردهم نیز بر آن تأکید دارد و میتواند زمینهساز حل مسائل، افزایش اعتماد عمومی و تحقق توسعه متوازن در کشور باشد
.فرماندار بشاگرد در پایان با بیان اینکه حفظ روحیه وحدت و بصیرت مردمی، تضمینکننده آیندهای روشن برای کشور است، تأکید کرد: تداوم این مسیر میتواند ایران اسلامی را در برابر تهدیدها مصون ساخته و زمینه پیشرفت، عدالت و تعالی همهجانبه را فراهم کند.
فرمانده سپاه بشاگرد: ۹ دی نماد پیروزی همیشگی ملت ایران بر دشمنان است
سرهنگ محمد کاملی، فرمانده سپاه شهرستان بشاگرد، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه یومالله ۹ دی، این روز را نماد پیروزی همیشگی ملت ایران بر دشمنان دانست و گفت: مردم ایران با ارادهای آهنین و روحیهای انقلابی، در مقاطع مختلف تاریخی دشمن را به شکست کشاندهاند و این روحیه مقاوم، پایه استقامت و پیروزیهای آینده کشور خواهد بود.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در تحولات انقلاب اسلامی، افزود: حضور آگاهانه و مجاهدانه ملت ایران در حوادث سال ۸۸ و پایان دادن به خط فتنه، بلکه الگویی زنده و الهامبخش برای نسلهای بعدی به شمار میرود. امروز نیز مردم ایران با حفظ همین روحیه انقلابی، در برابر توطئهها و فشارهای جدید دشمنان ایستادگی میکنند.
فرمانده سپاه بشاگرد با اشاره به نقش بسیجیان در صیانت از امنیت و ارزشهای انقلاب، تصریح کرد: بسیجیان همواره در خط مقدم مقابله با دشمنان حضور داشتهاند و پایگاههای مقاومت بسیج با انجام آموزشهای مستمر و اقدامات امنیتی، از حریم ملی دفاع میکنند و در مسیر پاسداری از آرمانهای انقلاب و میراث شهیدان گام برمیدارند.
کاملی در ادامه با هشدار نسبت به جنگ نرم دشمن، اظهار کرد: دشمنان از طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای بیگانه در تلاشاند روحیه مقاومت و باورهای انقلابی مردم را تضعیف کنند و بهویژه نسل جوان را هدف قرار دادهاند. در چنین شرایطی، افزایش سطح آگاهی عمومی و هوشیاری اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است.
وی در پایان بر اهمیت تقویت فرهنگ انقلابی در خانوادهها و مراکز آموزشی تأکید کرد و گفت: ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی، تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت و روشنگری مستمر در جامعه، از مهمترین وظایف امروز ما برای مقابله با جنگ نرم و تضمین آیندهای امن و مقتدر برای کشور به شمار میرود.
فتنه ممکن است در هر دورهای چهره و ظاهر خود را تغییر دهد
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله امیری، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بشاگرد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یومالله ۹ دی، این روز را نماد تجدید میثاق ملت ایران با ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: ۹ دی روزی است که بصیرت مردم و عهد ناگسستنی آنان با رهبری بهروشنی تجلی یافت و نقشهها و محاسبات دشمنان با شکست مواجه شد.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده مردم در مقابله با فتنهها، افزود: حماسه ۹ دی نشان داد هرگاه مردم با آگاهی و درک صحیح از شرایط وارد میدان شوند، هیچ جریان انحرافی و فتنهانگیزی توان ضربه زدن به اصل نظام را نخواهد داشت. این روز، سندی روشن از اعتماد متقابل مردم و رهبری است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بشاگرد با تأکید بر وفاداری مردم این شهرستان به آرمانهای انقلاب اسلامی، تصریح کرد: مردم مؤمن و انقلابی بشاگرد همواره با حضور فعال و مسئولانه در صحنههای مختلف، پایبندی عملی خود را به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نشان دادهاند و در بزنگاههای حساس، از مسیر انقلاب عقبنشینی نکردهاند.
امیری در ادامه با اشاره به ماهیت فتنهها، خاطرنشان کرد: فتنه ممکن است در هر دورهای چهره و ظاهر خود را تغییر دهد، اما ابزار اصلی آن همواره ثابت است؛ ایجاد تردید، تحریف واقعیتها و تضعیف اعتماد عمومی. جامعهای که تجربه فتنه ۸۸ را بهدرستی درک کرده باشد، میداند که بیتفاوتی و سکوت در برابر فتنه، خود نوعی همراهی ناخواسته با آن محسوب میشود.
وی با تأکید بر جایگاه بصیرت در پایداری انقلاب اسلامی، گفت: ۹ دی یادآور این حقیقت اساسی است که بصیرت، شرط اصلی ایستادگی در مسیر انقلاب است. مردمی که در آن روز بهموقع وظیفه خود را شناختند و به صحنه آمدند، نشان دادند که اگر تکلیف بهدرستی تشخیص داده شود، پیچیدهترین فتنهها نیز راه به جایی نخواهند برد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بشاگرد در پایان اظهار کرد: ۹ دی روز اثبات وعده الهی بود؛ وعدهای که میفرماید اگر مؤمنان به وظیفه خود عمل کنند، نصرت و یاری خداوند نیز در پی آن خواهد آمد و این سنت الهی، همچنان چراغ راه ملت ایران در مسیر آینده است.
