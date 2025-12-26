عزیزی: فحاشی به بازیکنان تراکتور به اپیدمی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی جمعه شب پس از تساوی برابر شمس آذر قزوین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر دو تیم فوتبال خوبی ارائه دادند، موقعیت گل داشتند و شانس گلزنی وجود داشت، اما به نظرم کیفیت زمین مسابقه تأثیر زیادی روی روند بازی گذاشت و کار را برای ما سخت کرد.

وی با اشاره به وقت‌های تلف‌شده در جریان بازی افزود: با توجه به تأخیرها و اتفاقات داخل زمین، پنج دقیقه وقت اضافه کم بود. در بحث حضور تماشاگران هم باید بگویم با وجود تخصیص بلیت مشخص، بیش از حد مجاز هوادار وارد ورزشگاه شده بود که این موضوع از کنترل باشگاه خارج است.

سرپرست تراکتور با انتقاد از آرای انضباطی صادرشده گفت: رأیی که علیه تراکتور صادر شده بسیار سنگین است. اگر قرار باشد اتفاقاتی که در همه بازی‌ها برای ما می‌افتد ملاک باشد، این نوع برخورد عادلانه نیست. مشابه همین مسائل در بازی‌های دیگر هم رخ داده، اما چنین احکامی صادر نشده است.

عزیزی ادامه داد: موضوع فحاشی به بازیکنان، به‌ویژه شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند، به یک اپیدمی در فوتبال ایران تبدیل شده است. این اتفاق فقط مربوط به یک شهر یا یک تیم نیست؛ شیراز، اصفهان، تبریز و شهرهای دیگر هم شاهد این مسئله بوده‌اند. من بارها این موضوع را به کمیته انضباطی و کمیته اخلاق منتقل کرده‌ام.

وی با یادآوری اتفاقات فصل گذشته تصریح کرد: سال گذشته در ورزشگاه آزادی، با وجود فحاشی‌ها، پرتاب بطری و سنگ، هر دو تیم محروم شدند. الان هم رأیی صادر شده که به نظر ما تناسبی با اتفاقات ندارد. محرومیت هواداران و محدودیت‌های اعمال‌شده، عملاً فوتبال را از شور و هیجان خالی می‌کند.

سرپرست تراکتور تأکید کرد: ما مخالف هرگونه فحاشی هستیم و در بازی‌های خودمان هم تلاش کرده‌ایم جلوی این رفتارها گرفته شود. خود من بعد از برخی مسابقات وظیفه دانستم عذرخواهی کنم، اما برخوردها باید یکسان و عادلانه باشد.

عزیزی در پایان گفت: شکایت ما این است که این رأی ارتباطی با رقابت‌های لیگ ندارد و نمی‌توان آن را به این شکل اجرا کرد. ما موضوع را از مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم و امیدواریم در نهایت تصمیمی عادلانه اتخاذ شود.