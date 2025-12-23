  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

جریمه ۵۱ میلیونی برای توهین خداداد عزیزی!

جریمه ۵۱ میلیونی برای توهین خداداد عزیزی!

سرپرست تیم فوتبال تراکتور تبریز ۵۱ میلیون تومان جریمه غیر قابل اجرا و قابل تجدید نظر از سوی کمیته انضباطی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، آرای جدید خود را در خصوص تخلفات تیم‌های لیگ برتری و اشخاص حقیقی منتسب به هر یک از آنها را مشخص کرد که به شرح زیر است:

* باشگاه آلومنیوک اراک؛ نقض اصولی کلی رفتار تأخیر در ورود به زمین؛ ۲۰ میلیون تومان جریمه قطعی قابل اجرا

* باشگاه چادرملو اردکان؛ توهین تماشاگران منتسب به این تیم؛ ۱۱۰ میلیون تومان جریمه قطعی غیر قابل اجرا و قابل تجدید نظر

* باشگاه ذوب آهن؛ استفاده از الفاظ موهن منتسب به این باشگاه؛ مبلغ ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی قطعی قابل اجرا

* خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور؛ رفتار غیرورزشی؛ ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی غیر قابل اجرا و قابل تجدید نظر

* باشگاه مس رفسنجان؛ توهین تماشاگران منتسب به این تیم؛ ۱۱۰ میلیون تومان جریمه قطعی غیر قابل اجرا و قابل تجدید نظر

* میلاد فخرالدینی؛ رفتار غیرورزشی؛ ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی غیر قابل اجرا و قابل تجدید نظر

