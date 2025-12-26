به گزارش خبرنگار مهر، داریوش شجاعیان جمعه شب پس از تساوی مقابل تراکتور تبریز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر دو تیم موقعیتهای خوبی برای گلزنی داشتند، اما به نظر من موقعیتهای ما خطرناکتر بود و میتوانستیم برنده این بازی باشیم.
وی با عذرخواهی از هواداران شمس آذر افزود: شرمنده هوادارانی شدیم که در این هوای سرد به ورزشگاه آمدند و از تیم حمایت کردند. متأسفانه نتوانستیم با برد پاسخ این حمایت را بدهیم، اما امیدوارم در دیدار جام حذفی که دو تا سه هفته دیگر برگزار میشود، جبران کنیم.
کاپیتان شمس آذر با اشاره به عملکرد این تیم در نیمفصل نخست تصریح کرد: ما در نیمفصل اول مقابل همه تیمها نمایش خوبی داشتیم و معمولاً دست پایین نبودیم، اما واقعاً بدشانس بودیم و امتیازات بیشتری را از دست دادیم.
شجاعیان در پایان گفت: تراکتور تیم باکیفیتی است و در آسیا هم نتایج خوبی گرفته، اما ما هم نشان دادیم میتوانیم مقابل چنین تیمهایی فوتبال خوبی ارائه دهیم. امیدوارم با ادامه این روند، در ادامه فصل نتایج بهتری بگیریم و جبران امتیازات از دسترفته را انجام دهیم.
نظر شما