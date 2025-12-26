به گزارش خبرنگار مهر، فرزین معاملهگری جمعه شب پس از تساوی تیم شمس آذر برابر تراکتور تبریز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانطور که دیدید بازی خیلی خوب و پرفشاری بود. ما در مجموع بهتر بازی کردیم و موقعیتهای بسیار خوبی به دست آوردیم، اما متأسفانه در لحظه آخر و ضربه نهایی بیدقت بودیم.
وی افزود: اگر در ضربات پایانی تمرکز بیشتری داشتیم، میتوانستیم برنده بازی باشیم. چند موقعیت جدی داشتیم که تبدیل به گل نشد، اما در کل بازی خوبی ارائه دادیم.
بازیکن شمس آذر درباره فضای ورزشگاه گفت: فضای ورزشگاه عالی بود. هم هواداران شمس آذر و هم هواداران تراکتور جو خوبی ایجاد کرده بودند و این اتفاق به جذابیت بازی کمک کرد. فوتبال با حضور هواداران حالوهوای بهتری دارد.
معاملهگری در خصوص داوری مسابقه نیز تصریح کرد: از نظر من داوری مشکلی نداشت و عملکرد تیم داوری خوب بود. صحنه خاص یا بحثبرانگیزی ندیدم.
وی در پایان گفت: امیدوارم در بازیهای آینده بتوانیم از موقعیتها بهتر استفاده کنیم و نتیجهای که شایسته آن هستیم را بگیریم.
نظر شما