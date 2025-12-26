به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه تراکتور اعلام کرد: بهواسطه دوربین اختصاصی باشگاه، چهره تمامی افرادی که در جریان دیدار مقابل شمسآذر اقدام به فحاشی و سر دادن شعارهای توهینآمیز، قومیتی و نژادپرستانه کردهاند، بهصورت کاملاً زومشده، واضح و با کیفیت بالا تصویربرداری و ثبت شده است.
مستندات تصویری بهگونهای است که هویت تکتک این افراد بهطور دقیق قابل شناسایی بوده و حتی فرد یا افراد هدایتکننده و سازماندهنده این شعارها نیز بهطور مشخص شناسایی شدهاند.
همچنین کد ملی این اشخاص در سامانه بلیتفروشی ثبت شده و باشگاه تراکتور با در اختیار داشتن تمامی تصاویر و مستندات لازم، از طریق ارکان قضائی فدراسیون فوتبال و سایر نهادهای ذیربط، پیگیری قاطع موضوع را در دستور کار قرار داده است تا با افرادی که با توهینهای قومیتی و تلاش برای ایجاد نفاق، فضای ورزشگاه و وحدت اجتماعی را خدشهدار کردهاند، در کوتاهترین زمان ممکن برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد.
