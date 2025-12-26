نقش «چمن» در افت فوتبال ایران/ پرسپولیس باید از این روش فاصله بگیرد!

محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی وضعیت تیمها در نیمفصل نخست لیگ برتر، به موضوعات مختلفی از جمله کیفیت زمینها، روند مدعیان سنتی، نقش مربیان جوان، شرایط پرسپولیس با اوسمار ویهرا و صعود مقتدرانه تراکتور با نقشههای فنی دراگان اسکوچیچ به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا پرداخت. کارشناس فوتبال کشور همچنین درباره اهمیت دیدار پایانی پرسپولیس در دور رفت مقابل مس رفسنجان برای بالای جدول صحبت کرد که در پی میخوانید:
چمن نامناسب مانع فوتبال تهاجمی است
بازیکن پیشین پرسپولیس و تراکتور در ابتدا به انتقاد از زیرساختهای فوتبال پرداخت و گفت: یکی از ابزارهای مهم فوتبال، داشتن چمن مناسب است، اما متأسفانه ما هنوز در این زمینه مشکل داریم. این موضوع بهویژه در فوتبال تهاجمی بیشتر به چشم میآید؛ جایی که خلاقیت بازیکنان نیازمند زمین هموار و استاندارد است. بازیکن خلاق روی چمن خوب میتواند تفاوت ایجاد کند اما وقتی زمین کیفیت لازم را ندارد، اولین چیزی که آسیب میبیند، همین خلاقیت است.
مدعیان سنتی و اشباع در نتیجهگیری
کارشناس فوتبال با اشاره به عملکرد تیمها در دور رفت لیگ برتر فصل جاری تاکید کرد: استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور همچنان چهار مدعی سنتی هستند که دوشادوش هم در لیگ حرکت میکنند اما بعضی باشگاهها دچار نوعی اشباع در نتیجهگیری میشوند. بهعنوان مثال سپاهان در مقطعی در اوج آمادگی فنی و روانی قرار داشت اما جام حذفی را بهراحتی از دست داد و مقابل خیبری شکست خورد که هزینههای دو تیم اصلاً قابل مقایسه نیست. این اتفاق برای فوتبال ما خوب نیست.
نصرتی افزود: البته سپاهان بعد از این شکست بهنوعی ناگهان به خودش آمد، اما در کنار این تیمها، باید به باشگاههایی مثل خیبر، ملوان و پیکان هم اشاره کرد که مسیر بازیکنسازی را در پیش گرفتهاند. مسیری که امیدوارم تداوم داشته باشد.
شجاعت مربیان جوان و نقش بازیکنان جوان
او با اشاره به تأثیر ورود مربیان جوان به چرخه لیگ برتر تصریح کرد: این شجاعت و شهامت را مربیان جوان وارد لیگ برتر کردهاند. آنها بدون ترس به بازیکنان جوان میدان میدهند. امیدوارم این شجاعت در نیمفصل دوم بیشتر هم شود اما در کنارش بازیکنان جوان هم باید قدر فرصتی را که به آنها داده میشود بدانند و از این موقعیت بهترین استفاده را ببرند.
پرسپولیسِ نتیجهگرا با اوسمار
بازیکن پیشین پرسپولیس درباره نوسان سرخپوشان در نتیجهگیری یادآور شد: پرسپولیس از زمان ورود اوسمار کاملاً نتیجهگرا بازی کرده است. طبیعی است که او در کوتاهمدت به دنبال نتیجه باشد و از این بابت هیچ خردهای به او وارد نیست. اما اگر همین روند بازی در نیمفصل دوم هم ادامه پیدا کند، ممکن است پرسپولیس دچار مشکل شود. این تیم باید بهتر بازی کند.
او با تمجید از رفتارهای سرمربی برزیلی پرسپولیس تاکید کرد: اوسمار مربی واقعگرایی است. او آگاهانه صحبت میکند و رفتار میکند. به نظرم او مربی سالمی است، دنبال رؤیاپردازی و شعار نیست و شخصیتش به تیم اعتبار میدهد. او به تیم احترام میگذارد و با حضورش حاشیههای پرسپولیس را کمتر کرده است.
انتظار برد مقابل مس رفسنجان
نصرتی افزود: پرسپولیس در هفته پایانی دور رفت باید مقابل مس رفسنجان بازی کند. تیمی که بعد از جدایی مجتبی جباری با انگیزه بیشتری وارد این مسابقه میشود. با این حال از پرسپولیس مقابل تیم بحرانزده مس رفسنجان چیزی جز برد انتظار نمیرود و امیدوارم هواداران شاهد یک بازی زیبا و تماشاگرپسند باشند.
تبریک به تراکتور؛ صعودی به سود فوتبال ایران
مدافع پیشین تیم ملی و تراکتور تبریز با اشاره به برد مهم قهرمان فصل گذشته لیگ برتر مقابل الدحیل قطر و صعود به دور حذفی لیگ نخبگان گفت: در پایان باید به تراکتور بابت صعود زودهنگام و مقتدرانه به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا تبریک بگویم. آنها با تمرکز بالا روی نتیجهگیری قدم مهمی در جهت منافع فوتبال ملی برداشتند. این موفقیت باعث میشود سهمیههای فوتبال ایران برای فصل آینده حفظ شود و از این نظر کاری که تراکتور انجام داد، بسیار ارزشمند است.
