تراکتور در قزوین زمینگیر شد/ یک تساوی دیگر برای شمس آذر

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال شمس آذر و تراکتور در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز جمعه ۵ دی و از ساعت ۱۵:۳۰ با قضاوت امیر عرببراقی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه اول، هر دو تیم با هدایت وحید رضایی و دراگان اسکوچیچ تلاش کردند با ارائه بازی هجومی به گل دست پیدا کنند، اما این تراکتوریها بودند که موقعیتهای بیشتری روی دروازه حریف خلق کردند. شاگردان اسکوچیچ با مالکیت توپ و بازیسازی از میانه میدان، چند بار خط دفاع شمسآذر را تحت فشار قرار دادند.
مهمترین موقعیت نیمه نخست را مهدی ترابی رقم زد؛ جایی که این بازیکن با شوتی سنگین و از راه دور قصد باز کردن دروازه شمسآذر را داشت اما علیرضا جعفرپور دروازهبان شمسآذر با واکنشی تماشایی توپ را دفع کرد تا دروازه میزبان بسته بماند.
در سوی مقابل، شمسآذر نیز در چند صحنه با ضدحملات سریع به دنبال غافلگیر کردن تراکتور بود، اما حملات این تیم نیز راه به جایی نبرد تا ۴۵ دقیقه نخست بدون گل خاتمه یابد.
در نیمه دوم این دیدار، روند بازی با احتیاط بیشتری از سوی دو تیم دنبال شد و شمسآذر و تراکتور بیشتر تمرکز خود را روی حفظ ساختار دفاعی گذاشتند. شاگردان دراگان اسکوچیچ همچنان تیم برتر میدان بودند و با در اختیار داشتن توپ، سعی داشتند از کنارهها و ارسال پاسهای عمقی به خط دفاع میزبان نفوذ کنند، اما انسجام دفاعی شمسآذر اجازه خلق موقعیت جدی را به تراکتور نداد.
در سوی مقابل، تیم شمسآذر با هدایت وحید رضایی تلاش کرد با استفاده از ضدحملات و ارسال توپهای بلند، به دروازه تراکتور نزدیک شود، اما خط دفاعی میهمان و واکنشهای دروازهبان این تیم مانع از شکلگیری موقعیتهای خطرناک شد. هرچند در دقایقی از نیمه دوم ریتم بازی بالا رفت، اما کمدقتی مهاجمان دو تیم باعث شد فرصتهای ایجادشده به گل تبدیل نشود.
در دقایق پایانی مسابقه نیز تلاش دو تیم برای زدن گل برتری نتیجهای در بر نداشت تا این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان برسد. با این نتیجه، تراکتور با ۲۲ امتیاز موقتاً در رده چهارم جدول قرار گرفت و بالاتر از استقلال ایستاد و شمسآذر نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه پانزدهم باقی ماند؛ تساویای که چهارمین مساوی متوالی نماینده قزوین در لیگ برتر به شمار میرود.
