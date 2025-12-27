به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶ و تنها پنج ماه باقی‌مانده تا آغاز این تورنمنت حساس، تیم ملی ایران همچنان با ایرادهای فنی و کیفیت پایین محسوسی دست و پنجه نرم می‌کند.

کارشناسان بارها نسبت به عملکرد تیم و حواشی مدیریتی هشدار داده‌اند، اما مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال با وجود تجربه جدایی ناگهانی سرمربی تیم ملی قبل از جام جهانی (برکناری اسکوچیچ و بازگشت کارلوس کی‌روش در جام جهانی ۲۰۲۲) این بار تصمیم گرفت امیر قلعه‌نویی را حفظ کند. اقدامی که پیام روشنی داشت: تغییر دیگر در دستور کار نیست و قلعه‌نویی می‌ماند، حتی اگر تیم در شرایط بحرانی قرار گیرد.

سرمربی که روزگاری همه روی اقتدار او حساب باز می‌کردند، طی سه سال گذشته بارها از وحدت مثال‌زدنی تیم ملی در اردوها سخن گفته اما در عمل شاهد چیزی کاملاً متفاوت هستیم. اختلافات آشکار میان بازیکنان باتجربه، نشان می‌دهد که ادعای اتحاد فقط روی کاغذ وجود دارد.

دو ملی پوش همدیگر را آنفالو کردند!

شجاع خلیل‌زاده و محمدحسین کنعانی‌زادگان، دو ستون دفاعی تیم، بر سر مسائل جزئی و ذاتی فوتبال به‌قدری با هم درگیری لفظی دارند که جو هواداری تحریک شده و فضای تیمی به شدت ملتهب شده است. این کری‌خوانی‌ها تنها به بازی پرسپولیس و تراکتور محدود نمی‌شود و در دیدار با مس رفسنجان نیز از سوی کنعانی‌زادگان تکرار شد؛ حاشیه‌ای که به انتشار ویدئوهای آنفالوی این دو در فضای مجازی انجامید. بازیکنانی که قبل از این ماجراها همدیگر را «داداش» صدا می‌زدند!

ورود بی‌دلیل بازیکنان به مدیریت باشگاهی

این پایان ماجرای حضور بیجای دو بازیکن باتجربه در رختکن نیست. مسابقه قدرت و خودنمایی آنها نشان می‌دهد هیچ بعید نیست هوش هیجانی‌شان در مهم‌ترین تورنمنت فوتبال ملی، یعنی جام جهانی، لطمه به آبرو و عزت ملت بزند. جالب‌تر آنکه بازیکنانی که وظیفه‌شان تمرکز بر بازی و هماهنگی دفاعی است، حالا وارد کارزار مدیریتی و معرکه‌گیری زنوزی با مهدی تاج شده‌اند و هر یک به نوعی حمایت خود را از گروه خاصی نشان می‌دهند.

پست‌های حمایتی بیجا در بدترین زمان

محمدرضا زنوزی که روزگاری از مهدی تاج تعریف و تمجید می‌کرد، شب گذشته پس از تساوی تراکتور مقابل شمس‌آذر، تیمش را تهدید به کناره‌گیری از لیگ برتر به خاطر اشتباهات داوری و مسائل مختلف کرد. اینکه تا چه حد حق دارد در این مقوله ورود کند، جای بحث دارد، اما مهم‌تر این است که بازیکنان تیم ملی ایران خود را مستحق جانبداری از یک طرف می‌دانند؛ رفتاری که نشان‌دهنده ضعف مدیریتی و بی‌تدبیری در کنترل رختکن تیم ملی است.

با وجود پنج ماه باقی‌مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، ایران در گروه G باید مقابل بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی کند، اما اختلافات داخلی، بی‌تدبیری مدیریتی و حاشیه‌سازی بازیکنان باتجربه، زنگ خطری جدی برای عملکرد تیم است. حفظ قلعه‌نویی بدون تغییرات ساختاری و مدیریت رختکن، در کنار ورود بازیکنان به مسائل مدیریتی، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای تیم ملی و اعتبار فوتبال ایران در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال دنیا داشته باشد.