پاکستان، معاون سفیر انگلیس را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت امور خارجه پاکستان معاون سفیر انگلیس در اسلام آباد را برای پیگیری انتشار یک پیام تهدید آمیز علیه عاصم منیر رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور احضار کرد.

اخیراً ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن، زنی در تجمعی در شمال انگلستان، رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان را به قتل از طریق بمب‌گذاری تهدید کرده بود.

تجمع پاکستانی‌های مقیم برادفورد انگلستان در اعتراض به حبس عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان برگزار شده بود.

سفارت انگلیس نیز در بیانیه‌ای از پاکستان خواست تا مستندات خود را درباره وقوع جرم توسط معترضان در برادفورد، در اختیار پلیس این کشور قرار دهد تا آنها را بررسی کند.

آسوشیتدپرس درباره تهدید فیلدمارشال منیر به قتل توسط هواداران عمران خان نوشت: بسیاری از هواداران عمران خان، ارتش را در رابطه با زندانی شدن رهبر خود، مقصر می‌دانند.

عمران خان بارها مدعی شده است که آمریکا و ارتش پاکستان پشت برکناری او از قدرت بوده اند.

دادگاه ویژه پاکستان، اخیراً عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف و همسرش بشری بی‌بی را در پرونده توشاخانا -۲ به ۱۷ سال زندان محکوم کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این پرونده مربوط به خرید یک سرویس جواهرات گران‌قیمت بولگاری است که ولیعهد عربستان سعودی در جریان یک سفر رسمی در ماه مه ۲۰۲۱ به عمران خان هدیه داده بود.

در جریان رسیدگی، دادستانی پاکستان ادعا کرد که بنیانگذار تحریک انصاف، این سرویس جواهرات را که ارزش تقریبی آن ۸۰ میلیون روپیه است، پس از پرداخت تنها ۲.۹ میلیون روپیه، نگه داشته است.