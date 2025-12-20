عمران خان و همسرش به ۱۷ سال حبس محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دان، دادگاه ویژه امروز شنبه عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف و همسرش بشری بی‌بی را در پرونده توشاخانا -۲ به ۱۷ سال زندان محکوم کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، این پرونده مربوط به خرید یک سرویس جواهرات گران‌قیمت بولگاری است که ولیعهد عربستان سعودی در جریان یک سفر رسمی در ماه مه ۲۰۲۱ به عمران هدیه داده بود.

در جریان رسیدگی، دادستانی پاکستان ادعا کرد که بنیانگذار تحریک انصاف، این سرویس جواهرات را که ارزش تقریبی آن ۸۰ میلیون روپیه است، پس از پرداخت تنها ۲.۹ میلیون روپیه، نگه داشته است.

این حکم توسط شاهرخ ارجمند، قاضی ویژه در جریان برگزاری جلسه‌ای در زندان ادیاله راولپندی (جایی که عمران خان در آن زندانی است)، صادر شد.

عمران خان در مجموع به ۱۷ سال زندان محکوم شد؛ وی طبق بندهای ۳۴ و ۴۰۹ قانون مجازات پاکستان به ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه و طبق بند ۵(۲) (سوء رفتار کیفری توسط کارمندان دولت) قانون پیشگیری از فساد به ۷ سال حبس محکوم شده است.

بشرا بی‌بی نیز طبق همین احکام در مجموع به ۱۷ سال زندان محکوم شد.

هر دوی آنها همچنین به پرداخت ۱۶.۴ میلیون روپیه جریمه نقدی محکوم شدند.

طبق قانون، عدم پرداخت جریمه منجر به حبس اضافی خواهد شد.