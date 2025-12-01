به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور موفق تیم ملی پدل در بازیهای اروپایی ۲۰۲۳ و بازیهای آمریکای جنوبی ۲۰۲۲ و با نگاه به حضور پیش رو در بازیهای مدیترانهای ۲۰۲۶ این رشته ورزشی یک گام دیگر به سوی المپیک برداشت و قرار است در بازیهای آسیایی ناگویا بهصورت رسمی به جمع رشتهها اضافه شود.
پدل که در ایران به عنوان یک رشته نوظهور شناخته میشود در همین مدت کوتاه توانسته طرفداران زیادی پیدا کند و تیمهای ملی نیز در مسابقات بینالمللی نتایج قابل توجهی کسب کنند. اکنون با اعلام حضور این رشته در بازیهای آسیایی سوال اصلی این است که آیا پدل شانس حضور در کاروان ایران را پیدا خواهد کرد یا خیر؛ موضوعی که باید با تصمیم ستاد عالی بازیها و وزارت ورزش مشخص شود.
شاهرخ کشاورز دبیر فدراسیون تنیس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شانس اعزام رشته پدل به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار داشت: اعزام به بازیهای آسیایی در ایران شرایط خاص خود را دارد و اینگونه نیست که اگر رشتهای در بازیها حضور داشته باشد اعزام در آن رشته هم قطعی است. باید دید آیا ستاد عالی بازیها با اعزام تیم ملی پدل ایران به ناگویا موافقت خواهد کرد یا خیر.
وی افزود: رشته تنیس، پدل و سافتبال جزو رشتههای حاضر در بازیهای آسیایی ناگویا هستند و برای ما هم هیچ تفاوتی میان این رشتهها وجود ندارد و قاعدتاً دوست داریم در هر سه رشته شرکت کنیم ولی همه چیز بستگی به نظر نهایی ستاد عالی بازیها و کمیته ملی المپیک دارد که چه تصمیمی قرار است در مورد این رشته بگیرند.
دبیر فدراسیون تنیس ادامه داد: در دوره گذشته بازیهای آسیایی که به میزبانی هانگژو برگزار شد تنیس ایران دو نماینده داشت و برای این دوره نیز در تلاشیم که حتماً نمایندهای در ناگویا داشته باشیم. البته تا این لحظه هنوز چیزی قطعی نشده و نوبت جلسه ما با وزارت ورزش هم فرا نرسیده تا بتوانیم رایزنی کنیم و توضیحات لازم را ارائه دهیم.
وی خاطرنشان کرد: فرصت کوتاه است ولی خوشبختانه تکتک بازیکنان چه در تنیس و چه در پدل همیشه آمادگی خوبی دارند و پیش از اعزامها معمولاً مشکل آمادهسازی چندانی نداریم. در دوره گذشته بازیهای آسیایی بچههای اعزامی ما کمی بدشانس بودند؛ در کوران مسابقات درگیر ویروس شدند و آن عملکرد مطلوب را نداشتند. قطعاً سعی ما این خواهد بود که در صورت اعزام بتوانیم در ناگویا نتیجه بهتری رقم بزنیم.
کشاورز در خصوص کادر فنی پدل هم گفت: پس از رقابتهای قهرمانی آسیا که عنوان چهارمی را به دست آوردیم فعلاً مسابقهای پیش رو نداریم که نیاز به تصمیمگیری فوری باشد. اما در صورت اعزام به بازیهای آسیایی به احتمال فراوان با همان کادری که در قهرمانی آسیا حاضر بودیم، شرکت خواهیم کرد مگر آنکه شرایط خاصی پیش بیاید و برنامه تغییر کند.
وی در ادامه با اشاره به تنیس ساحلی افزود: در این رشته پیشرفت قابل توجهی داشتهایم و حتی فدراسیون جهانی از ایران تقدیر کرده و کشورمان را به عنوان فعالترین کشور قاره آسیا در این رشته معرفی کرده است. خوشبختانه در همه رشتهها فعالیت و شرایط خوبی داریم.
دبیر فدراسیون تنیس در پایان خاطر نشان کرد: قرار بود تور جهانی در نیمه دوم سال به میزبانی کیش برگزار شود که متأسفانه کنسل شد. اکنون منتظر اعلام تقویم فدراسیون جهانی هستیم تا ببینیم تیم و بازیکنان را برای چه رویدادهایی میتوانیم آماده کنیم.
