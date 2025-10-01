به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، نمایندگان تنیس ساحلی ایران که پیش از این با میزبانی در کشورمان تجربه حضور در رویدادهای جهانی را دارند برای نخستین بار در مسابقات برون مرزی به میدان میروند. در مراسم بدرقه نمایندگان کشورمان به این رویداد داود عزیزی رئیس فدراسیون و میلاد کیمرام رئیس کمیته تنیس ساحلی حضور داشتند و برای تیم اعزامی آرزوی سلامتی و موفقیت کردند.
رقابتهای جهانی تنیس ساحلی در شرایطی به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد که تیمهای صاحبنام و مدعی جهان در این رویداد به میدان میروند و با ورود به محل برگزاری مسابقات و انجام مراسم قرعهکشی، جدول گروهی این رویداد از سوی میزبان اعلام خواهد شد.
فرهان و شهریار اهرزاد تیم الف و عرفان جوینده و امیرعلی بندهنژاد، تیم دوم کشورمان را در این رویداد تشکیل میدهند. کسری حجازی نیز به عنوان سرپرست این تیم را همراهی میکند.
گفتنی است نمایندگان کشورمان شب گذشته تهران را ترک و عازم این رویداد شدند.
