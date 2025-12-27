  1. جامعه
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

رئیس جدید سازمان ثبت احوال معرفی شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان ثبت احوال کشور امروز در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شد و به جای هاشم کارگر، محمد جمالو، با حکم وزیر کشور رئیس سازمان ثبت احوال کشور شد.

در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان ثبت احوال هاشم کارگر رئیس سابق سازمان ثبت احوال گفت: ۱۶ ماه در این سمت فعالیت کردم. از ابتدا که در سازمان مستقر شدیم تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال را به عنوان هدف کلان در نظر گرفتیم. این سازمان توانایی لازم را برای این کار داشته و دارد. در نظر داشتیم هر مقدار به سمت الکترونیک شدن حرکت کند، سایر سازمان‌ها نیز می‌توانند پیشرفت داشته باشند.

وی گفت: هر اقدامی که انجام دادیم برنامه محور بود.

    • علی IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام مدت انتصاب ایشان در ثبت احوال 48 ماه است و اشتباه در خبر 16 ماه ذکر شده

