به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، نام علی از نامهای الهی و به معنای بلند مرتبه، مقتدر و شریف است و در متون دینی و تاریخی، جایگاه ویژهای دارد، این نام مبارک، نام نخستین امام شیعیان حضرت علی (ع) بوده که به شجاعت، عدالت، مهربانی و مدیریت الهی شناخته میشود.
براساس متون تاریخی، سیره و زندگی آن حضرت سرشار از آموزههای اخلاقی، عدالتمحوری، رعایت حقوق مردم و توجه به نیازمندان است و همین ویژگیها سبب شده است تا خانوادهها با عشق و ارادت، این نام را برای فرزندان خود برگزینند.
انتخاب نام علی علاوه بر برخورداری از پشتوانه معنوی، نقش مهمی در تقویت هویت دینی و فرهنگی نسلهای آینده دارد و میتواند الگویی الهام بخش برای رشد فضائل اخلاقی در جامعه باشد.
بر اساس آمارهای مرکز رصد سازمان ثبت احوال کشور، نام علی طی سالهای اخیر همواره در فهرست نامهای برتر و پرکاربرد قرار داشته و سهم مهمی در نامگذاری نوزادان پسر در کشور ایفا کرده است به گونهای که در ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار نفر با نام علی نام گذاری شده اند.
