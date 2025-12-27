  1. بین الملل
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

پُست جنجالی شخصیت لبنانی علیه امارات+ عکس

انتشار یک پست توسط سیاستمدار لبنانی و حذف آن در خصوص اقدامات امارات در یمن و سودان بحث برانگیز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، ولید جنبلاط رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان با انتشار یک پست در فضای مجازی و حذف آن حاشیه ساز شد. در این پست نوشته شده بود: بر کسی پوشیده نیست یک کشور عربی که با اسرائیل ارتباطات گسترده‌ای دارد تلاش می‌کند عربستان را از طریق استان حضرموت یمن محاصره کند.

در ادامه این پست آمده است: این کشور در ایجاد آشوب در سودان تا مرزهای جنوبی مصر دست دارد.

در گزارش منتشر شده از سوی سایت عربی ۲۱ آمده است که منظور جنبلاط کشور امارات است زیرا این کشور از جدایی طلبان جنوب یمن و نیروهای واکنش سریع در سودان حمایت می‌کند.

به تازگی نیز ائتلاف عربستان خطاب به مزدوران وابسته به امارات و تحرکات نظامی آنها در استان حضرموت هشدار داده است.

