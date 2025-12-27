واکنش آمریکا به درگیری مزدوران عربستان و امارات در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: آمریکا از تحولات اخیر در جنوب‌شرقی یمن نگران است. ما خواستار خویشتنداری و تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی پایدار هستیم.

وی همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک امارات متحده عربی و عربستان سعودی برای کاهش تنش بین گروه‌های حاکم بر جنوب یمن حمایت کرد.

بر اساس این گزارش، عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن که از حمایت امارات برخوردار است، روز ۱۸ آذر اعلام کرد این شورا کنترل کامل استان‌های حضرموت و المهره را به دست گرفته است. وی افزود که در مرحله بعدی، برنامه‌هایی برای ایجاد نهادهای «دولت آینده در جنوب یمن» در دستور کار قرار دارد.

در واکنش به این تحولات، وزارت امور خارجه عربستان سعودی در ۴ دی، اقدامات جدایی‌طلبان را غیرموجه دانست و از شورای انتقالی جنوب خواست نیروهای خود را از این دو استان خارج کند.

پیش‌تر، مصطفی احمد نعمان، معاون وزیر امور خارجه دولت مورد حمایت عربستان در جنوب یمن، هشدار داده بود در صورت وخامت اوضاع، ریاض ممکن است واکنشی قاطع نشان دهد.