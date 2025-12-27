به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که آنچه از سوی عناصر شورای انتقالی جنوب این کشور (مزدوران امارات) صورت می‌گیرد نه یک پروژه ملی بلکه در راستای خواسته‌های امارات برای تکه تکه کردن یمن انجام می‌شود.

وی افزود: تحولات جنوب یمن در راستای تبدیل کردن این منطقه به محلی برای نفوذ بی حد و حصر عناصر خارجی و اجرای پروژه‌های آنها و زمینه سازی برای حضور مستقیم صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد.

الفرح بیان کرد: مداخلات عربستان در یمن هیچ گاه برای اتحاد این کشور و حاکمیت آن انجام نشده است. عربستان و امارات در حال تقسیم نقش برای اشغال یمن و غارت منابع این کشور هستند و این مسأله جز با استفاده از مزدوران داخلی محقق نمی‌شود.

وی تصریح کرد: ما با تمام این نقشه‌ها مخالف هستیم و قیمومیت بر یمن از سوی هر جریانی را رد می‌کنیم. هر پروژه سیاسی یا نظامی که بر اساس حاکمیت و تمامیت ارضی یمن استوار نباشد پروژه خصمانه محسوب می‌شود. یمن میدان نفوذ هیچ کشوری و به مثابه غنیمتی برای تقسیم میان دیگران نیست.

لازم به ذکر است که از هفته‌ها قبل درگیری‌ها میان مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن شدت گرفته است. این درگیری‌ها به حدی بود که آمریکا نیز نسبت به تشدید شکاف میان این مزدوران ابراز نگرانی کرده است.

استان‌های حضرموت و المهره در شرق یمن به یکی از کانون‌های اصلی رقابت میان مزدوران امارات و عربستان تبدیل شده است. نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات کنترل مناطق نفت خیز را به دست آورده و این پیشروی با واکنش سعودی‌ها روبه‌رو شده، به‌طوری که عربستان از شورای انتقالی جنوب خواسته نیروهای خود را از حضرموت و المهره خارج کرده و تنش‌ها را کاهش دهد.

شورای انتقالی جنوب یمن از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت خودخوانده یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سال‌های گذشته بارها به درگیری‌های مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.

در سال‌های اخیر و هم‌زمان با کاهش نقش مستقیم عربستان در جنگ یمن و تشدید اختلافات میان ریاض و ابوظبی، شورای انتقالی عملاً به یک بازیگر مسلط در جنوب این کشور تبدیل شده است.