به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ دوم حسین امیدی، رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش، اعلام کرد: المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح با هدف تقویت آمادگی جسمانی و روحی-روانی، ایجاد همبستگی و ترویج رفاقت در چارچوب رقابتهای سالم برگزار میشود.
وی در حاشیه مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح که امروز (شنبه) با میزبانی دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد، در جمع خبرنگاران تأکید کرد: دانشجویان نظامی، سرمایههای اصلی و مدافعان بیبدیل نظام جمهوری اسلامی هستند و این مسابقات فرصتی برای تقویت بنیه جسمانی و روحی آنان فراهم میآورد.
امیرسرتیپ دوم امیدی با اشاره به موفقیتآمیز بودن بیستوچهارمین دوره مسابقات ورزشی ارتش، خاطرنشان کرد: در این المپیاد، ارتش با شش دانشگاه افسری در دوازده رشته ورزشی حضور دارد که تأکید اصلی بر رشتههای کاربردی و رزمی مانند تیراندازی، شنا، آمادگی جسمانی و جهتیابی است. البته رشتههایی مانند والیبال و فوتسال نیز برای ایجاد شور، نشاط و انسجام بیشتر در برنامه گنجانده شدهاند.
وی در پایان، تشکر ویژه خود را از هیئت رئیسه ورزش نیروهای مسلح، فرماندهان و بهویژه امیر مهدوی، رئیس هیئت ورزش دانشگاههای نیروهای مسلح و ریاست نیروی زمینی ارتش تقدیم کرد و افزود: این مسئولان زحمات زیادی را برای برگزاری موفق این رویداد ورزشی متحمل شدهاند.
