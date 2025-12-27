تامین مسکن نیروهای مسلح در بودجه؛ نگاه مجلس حمایتی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سابق و کنونی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود در آمفی تئاتر این مجموعه ضمن اشاره به دغدغه‌های معیشتی نیروهای مسلح بیان کرد: دولت و مجلس تلاش داشتند تا در بودجه سال قبل و امسال مقوله مهم مسکن کارکنان نیروهای مسلح را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه نیاز است تأمین واحدهای سازمانی برای نیروهای مسلح به صورت جدی دنبال شود افزود: خوشبختانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساخت و تأمین مسکن کارکنان خود توانسته عملکرد خوبی را داشته باشد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین نگاه مجلس را به مقوله نیروهای مسلح حمایتی دانست و گفت: علی رغم همه مشکلات در تأمین اعتبارات مجلس موظف است با نگاه مسئولانه به موضوع حقوق شاغلان نیروهای مسلح و بازنشستگان آنان توجه داشته باشند.

عجم همچنین حفظ کرامت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح را یکی از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی دانست و ابراز کرد: کمبود امکانات معیشتی و فشار اقتصادی بر نیروهای مسلح موضوعی است که می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین به موضوع مهم امنیت ملی و جایگاه نیروهای مسلح در حفظ آن اشاره کرد و افزود: کمیسیون امنیت ملی مجلس تقویت توان دفاعی و ارتقای معیشت نیروهای مسلح را از ابتدای تشکیل مجلس جدید در اولویت خود قرار داده است.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات امیر سرتیپ خواجه وند امیر سرتیپ نذری به عنوان فرمانده جدید لشکر ۵۸ تکاور شهرستان شاهرود منصوب و حکم انتصاب خود را دریافت کرد.