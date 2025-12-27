«اقتدار ایران در منطقه» حاصل اندیشه دفاعی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کریم چشک ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان سابق و کنونی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود در سالن همایش‌های این مجموعه بیان کرد: نیروهای مسلح ما علیرغم همه مشکلات، باز هم توان بالایی داشته و نیازمند نیروهای بیگانه نیستند.

وی دستاوردهای نیروهای مسلح کشورمان را بی بدیل توصیف کرد و افزود: نیروهای مسلح به عنوان سربازان نظام جمهوری اسلامی در برابر تمام تهدیدات دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش گفت: از جمله دستاوردهای اندیشه دفاعی کشورمان می‌توان به اقتدار آفرینی و همچنین عزتمندی ایران اسلامی در دنیا و منطقه اشاره کرد.

چشک با بیان اینکه تحقق امنیت همه‌جانبه، عزت و اقتدار آفرینی در سایه تلاش و مجاهدت‌های نیروهای مسلح محقق شده است، ابراز کرد: نیروهای مسلح ما امروز در اوج اقتدار قرار دارند.

وی با بیان اینکه دفاع در برابر استیلای سیاسی استکبارگران ضرورت دارد، افزود: دشمن عزت و هویت ملی ما را نشانه گرفته و نیروهای مسلح همه جانبه در برابر این دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

معاون نیروی زمینی ارتش با اشاره به جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: خسارات وارده به رژیم صهیونیستی از سوی نیروهای مقتدر مسلح ایران اسلامی سبب شده تا آرامش از آنان گرفته شود.

به گزارش مهر، در این مراسم سرتیپ نذری به جای سرتیپ خواجه وند به عنوان فرمانده لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود معرفی شد و حکم خود را دریافت کرد.