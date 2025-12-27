به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونان شهرسازی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، به ریاست نصراله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و با حضور مدیران کل این معاونت برگزار شد.
نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر رویکرد تعاملی حوزه شهرسازی شهرداری تهران با وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: طی ماههای اخیر جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان مربوطه با محوریت حل مسائل شهرسازی برگزار شده است. هدف اصلی این تعاملات، کاهش زمان و تسهیل فرآیند تصویب طرحها است تا امور شهر و مطالبات شهروندان با تأخیر مواجه نشود.
وی خطاب به معاونان شهرسازی مناطق ۲۲ گانه گفت: انتظار داریم نظرات تخصصی و کارشناسی خود را در تمامی طرحها و موضوعات مرتبط ارائه دهید تا از این دیدگاهها برای بهبود تصمیمگیریها و ارتقای کیفیت اقدامات حوزه شهرسازی استفاده شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به یکی از محورهای مهم تعامل با وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: موضوع «انتقال حق توسعه (TDR)» از جمله مباحث مهمی است که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید شده و میتواند در اجرای طرحهایی که با تضاد منافع مواجه هستند، نقش کلیدی ایفا کند. در تلاش هستیم این مصوبه بهگونهای اجرایی شود که بیشترین کارآمدی را برای شهر تهران داشته باشد.
آبادیان در ادامه به مسئله باغات تهران پرداخت و گفت: در جلساتی که با رئیس شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون شهرسازی و معماری برگزار شد، چارچوبی با رویکرد اصلاح ماده ۱۴ قانون و بهرهگیری از ظرفیت انتقال حق توسعه تدوین شده است تا زمینه حفظ و صیانت از باغات باقیمانده شهر تهران فراهم شود.
وی با تأکید بر لزوم نگاه آیندهنگر در تدوین اسناد بالادستی شهر تهران اظهار کرد: در طرح جامع جدید، باید چشمانداز روشنی برای آینده تهران تعریف شود. یکی از مهمترین این چشماندازها، تغییر جایگاه ژئوپولیتیک تهران است؛ بهگونهای که پایتخت از یک شهر با کارکرد صرفاً ملی، به شهری منطقهای و حتی جهانی تبدیل شود. این تحول مستلزم پیشبینی ظرفیتهایی نظیر میزبانی اجلاسها، رویدادهای بینالمللی و مسابقات ورزشی، همچنین توسعه هتلها، نظام حملونقل کارآمد و خدمات پشتیبان در طرحهای جامع و تفصیلی جدید است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین از انجام مطالعات زیرسطحی شهر تهران خبر داد و افزود: این مطالعات به پایان رسیده و سند راهبردی آن تدوین شده است که میتواند مبنای برنامهریزیهای آتی در حوزه توسعه شهری قرار گیرد.
آبادیان با اشاره به تأکید شهردار تهران بر کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی خاطرنشان کرد: در این حوزه دیگر هیچ بهانهای قابل قبول نیست و بهزودی با راهاندازی داشبورد مدیریتی مانیتورینگ، شخصاً روند بررسی و تعیین تکلیف پروندهها را بهصورت مستمر رصد خواهم کرد. در این مسیر، هر جا با چالش یا گرهای مواجه شویم، باید با تعامل مؤثر با سازمانها و دستگاههای ذیربط، مسئله در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی در پایان با اشاره به دستور شهردار تهران درباره شناسایی لکههای ناکارآمد شهری گفت: این لکهها باید شناسایی و با تعریف طرحهای مناسب و کیفی، به محلههای کارآمد و پویا تبدیل شوند. نمونههایی مانند محله اسلامآباد نشان میدهد که میتوان هر مسئله شهری را با یک رویکرد خلاقانه و برنامهریزی دقیق، به فرصت تبدیل کرد.
در پایان این جلسه از عملکرد مجید دست مرد معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۹، مهدی مزینانی معاون شهرسازی و معماری منطقه ۲۰، امین مومیوند معاون طرحهای موضعی - موضوعی اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری شهر تهران، نسترن اصغرزاده رئیس اداره طرحهای شهری و عرصههای ناکارآمد سازمان نوسازی شهر تهران و محمدرضا ابراهیمی معاون نوسازی و توسعه سازمان نوسازی شهر تهران تقدیر شد.
