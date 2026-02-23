تصویب طرح ویژه احیای محله هرندی در کمیسیون ماده ۵

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون ماده ۵ شهر تهران با حضور شهردار پایتخت، رئیس شورای شهر، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، معاون شهرسازی و معماری و نمایندگان ۵ دستگاه دولتی دیگر برگزار شد.

در این نشست طرح موضعی ویژه احیا، بهسازی و نوسازی محله هرندی تهران به مساحت بیش از ۲۰ هکتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مشوق‌های ویژه‌ای برای احیای بافت ناکارآمد این محله از جمله برای قطعات تجمیعی بالای ۵۰۰۰ متر دیده شده است. هم‌چنین شهرداری تهران نیز چند پروژه را به‌عنوان محرک توسعه در این محله عملیاتی می‌کند.

شهردار تهران تأمین سرانه‌های شهری را یکی از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا با نوسازی یک‌پارچه این محله با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، یک فضای ناکارآمد شهری را به یک محله معیار تبدیل کنیم.

دارابی معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز، هدف اصلی این طرح را تأمین منزلت و زیست شرافتمندانه شهروندان این منطقه دانست و تأکید کرد: همه دستگاه‌ها می‌باید برای اجرای هرچه بهتر این طرح برای ارتقای زندگی مردم، در کنار مدیریت شهری باشند.

گفتنی است کلیات طرح به اتفاق آرا به تصویب اعضای کمیسیون ماده ۵ شهر تهران رسید. جزییات بیشتر متعاقباً از طریق سامانه شفاف به اطلاع شهروندان و توسعه‌گران قرار می‌گیرد.