سند فضاهای زیرسطحی تهران؛ ضمیمه راهبردی طرح جامع جدید پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هماندیشی که با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مصطفی بهزادفر استاد معماری و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، اسماعیل شیعه استاد شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت و ناصر براتی استاد شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) برگزار شد، ابعاد مختلف سند مصوب فضاهای زیرسطحی شهر تهران و ضرورت ایجاد چارچوبی راهبردی برای بهرهبرداری اصولی از این فضاها مورد بررسی قرار گرفت.
نصرالله آبادیان در این جلسه با تأکید بر خلأ اسناد راهبردی در حوزه فضاهای زیرسطحی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ شهری در ایران دارای سندی جامع و مدون برای مدیریت و ساماندهی فضاهای زیرسطحی نیست و شهرداری تهران در این دوره تلاش کرده با تدوین یک راهنمای جامع، این خلأ مهم را برطرف کند.
وی ادامه داد: این سند علاوه بر آنکه بهعنوان ضمیمهای راهبردی در تهیه و تدوین طرح جامع جدید تهران مورد استفاده قرار میگیرد، پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میتواند بهعنوان الگویی ملی برای سایر شهرهای کشور نیز مطرح شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تجربه منحصربهفرد پایتخت در بهرهبرداری از سازههای زیرسطحی تصریح کرد: تهران با برخورداری بیش از ۳۰۰ کیلومتر خطوط تونلی زیرزمینی، یکی از معدود شهرهای جهان است که تجربهای گسترده در این حوزه دارد؛ هرچند این بهرهبرداری تاکنون عمدتاً به حوزه حملونقل عمومی محدود بوده است.
آبادیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعیین خطمشی مشخص برای بازنگری طرح جامع تهران تأکید کرد و گفت: بهمنظور دستیابی به یک چارچوب فنی منسجم، مجموعهای از جلسات موضوعمحور با وزارت راه و شهرسازی در حال برگزاری است تا موضوعات در قالب طرحها و برنامههای مشخص پیش برده شود.
معاون شهردار تهران، رویکرد اصلی بازنگری طرح جامع تهران را «توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی» عنوان کرد و افزود: این رویکرد میتواند نقش مؤثری در ساماندهی فضایی شهر و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
آبادیان همچنین با اشاره به جایگاه پایتختها در فرآیند جهانیشدن کشورها اظهار داشت: برای تبدیل تهران به یک شهر منطقهای و بینالمللی، باید نگاه ویژهای به آن داشت. تهران را نمیتوان بهصورت منفرد دید؛ لازم است بخشی از نقشهای استانی و شهرستانی از تهران کاسته و به حوزه بلافصل آن واگذار شود تا عرصههای آزادشده به نقشهای منطقهای و بینالمللی اختصاص یابد.
در بخش پایانی این نشست، بر لزوم همافزایی میان نهادهای اجرایی، دانشگاهها و بدنه حرفهای شهرسازی برای بهرهگیری مؤثر از سند فضاهای زیرسطحی تأکید شد؛ سندی که علاوه بر ساماندهی فضاهای زیرزمینی، بتواند نقش مهمی در مدیریت منابع آبهای زیرزمینی، توسعه پایدار شهری و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان تهرانی ایفا کند.
