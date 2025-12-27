  1. اقتصاد
نهاده دامی در مبادی ورودی موجود است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: بنابر آمار ماهانه یک میلیون تن نهاده دامی مورد نیاز است که موجودی فعلی نهاده در بنادر بیش از این رقم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: بنا بر آمار ماهانه یک میلیون تن نهاده دامی مورد نیاز است که موجودی فعلی نهاده در بنادر بیش از این رقم است.

وی افزود: ۱۰۰ درصد سهمیه ذرت و جو و ۵۰ درصد سهمیه کنجاله سویا مربوط به آذرماه توزیع شده است.

به گفته وی، هفته آینده کل سهمیه نهاده‌های دامی مربوط به دی ماه در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود.

جعفری ادامه داد: تولیدکنندگانی که اقدام به جوجه‌ریزی کردند، کنجاله سویا مورد نیاز آنها تأمین می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: بنا بر آمار تا پایان سال ۳ میلیون تن نهاده مورد نیاز است که بیش از این میزان، نهاده در مبادی موجود است و جای هیچ نگرانی نیست.

وی از توزیع نهاده‌های دامی با نرخ مصوب خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلوگرم ذرت و جو ۱۱.۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰.۷۰۰ تومان است که قیمت حمل به نرخ مصوب بر آن اضافه می‌شود.

این مسئول دولتی در پایان اظهار کرد: برنامه‌ای برای تغییر قیمت ارز نهاده‌های دامی تا پایان سال نداریم که بر این اساس نهاده‌ها همچنان با ارز ۲۸.۵۰۰ تومان در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد.

