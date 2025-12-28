احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که مردم تحت فشار شدید معیشتی قرار دارند به خبرنگار مهر، گفت: زنجیره تولید دست وزرات جهاد کشاورزی است که شامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی می‌شود که با توجه به شرایط تحریمی، تأمین آنها با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: بودجه و ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی باید به‌موقع تأمین شود که در این زمینه دستگاه‌های مختلف دخیل هستند.

این نماینده در خانه ملت با بیان این که وزرات جهاد کشاورزی مجری این کار است، گفت: ایراداتی درباره انحصار در واردات برخی کالاهای اساسی مطرح می‌شود که آن هم به دلیل پولدار بودن طرف واردکننده است.

وی توضیح داد: با تخصیص سریع ارز همه می‌توانند اقدام به واردات کنند و در غیر این صورت باید واردکننده ماه‌ها در صف تأمین ارز بماند. این وضعیت در نهایت به ضرر دام، طیور و کل زنجیره تأمین غذایی کشور تمام می‌شود.

انارکی افزود: باید به موقع ارز به واردکننده تخصیص داده شود تا بتوانند کالاهای مورد نیاز را وارد کرده و ما به ازای ریالی آن را دریافت کنند؛ اگر این اتفاق بیفتد، اقدامات لازم در وزاتخانه متولی انجام و واردات صورت می‌گیرد. این امر هم مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌ها است.

وی تاکید کرد: بانک تخصصی صنعت کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تمام مجموعه‌ها باید ارز را به موقع تخصیص داده تا امکان واردات به موقع نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی فراهم شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایط تحریمی زمینه بروز رانت و فساد افزایش پیدا می‌کند. نمی‌توان هم در تحریم بود و هم انتظار داشت بازار به‌صورت کاملاً رقابتی و سالم عمل کند؛ در حال حاضر برای واردات باید تحریم‌ها را دور زد تا محصولات تأمین شود.