به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۴ دی ۱۴۰۴ انجام شد. در این هفته کالابرگ خانوار دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم و نیز شارژ اعتبار مادران باردار و شیرده همین ۴ دهک شارژ شد.

بازار لبنیات

گرانی این روزهای بازار فرآورده‌های لبنی مربوط به کمبود نهاده دامی و گرانی آن در بازار آزاد و شیوع تب برفکی بر می‌گردد.

قیمت مصوب شیر خام این هفته از ۲۳ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت اما دامداران عنوان می‌کنند قیمت تمام شده فعلی شیر با توجه به چند برابر شدن نهاده‌های دامی در واحدهای دامداری بین ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان است.

بازار برنج

آذر ماه ارز دولتی برنج وارداتی حذف شد. ماه‌ها است برنج خارجی در بازار موجود نیست و این تعادل قیمتی این محصول مصرفی را بهم زده است.

انجمن واردکنندگان برنج در این خصوص ضمن گلایه از تأخیر تأمین ارز محصولات وارد و مصرف شده، عنوان می‌کنند عدم پرداخت به موقع پول تاجر خارجی سبب شده تا اعتبار بین المللی ایران در این کشورها خدشه دار شده و آنها تمایلی به همکاری در حوزه تجارت نداشته باشند.

همچنین اعلام شد با توجه به کاهش تولید امسال به دلیل خشکسالی و نیازمندی بازار به ویژه برای ماه مبارک رمضان و شب عید باید تا پایان سال ۶۰۰ هزار تن برنج وارد شود.

بازار گوشت قرمز

فعالان بازار گوشت قرمز نسبت به کشتار و تلف شدن دام‌ها به دلیل کمبود و کرانی نهاده‌های دامی و شیوع تب برفکی هشدار دادند و گفتند، اگر امسال عرضه گوشت به بازار روند افزایشی داشت نمی‌تواند نویدبخش خوبی باشد زیرا بخشی از گاوهای مولد راهی کشتارگاه شدند.

بازار نابه‌سامان گوشت قرمز سبب شد تا سال گذشته دام مولد در کنار گوشت قرمز وارد کشور شده و کمبود دام به دلیل مشکلات سال ۱۴۰۲ جبران شود اما مبتلابه شدن صنعت دامداری کشور به مشکلاتی همچون گرانی نهاده‌های دامی و نایابی آنها در بازار و در ادامه شیوع تب برفکی و تلف شدن تعداد زیادی دام بازار گوشت قرمز سال آینده را با چالش‌های اساسی مواجه خواهد کرد.

بازار گوشت مرغ

قیمت گوشت مرغ با وجود داشتن نرخ مصوب ۱۳۵.۷۰۰ تومان طی هفته نوسان بسیاری دارد. در این هفته هر کیلو گرم گوشت مرغ ۱۶۷.۸۰۰ تومان به فروش رسید. در بازار ماکیان هر کیلو گرم گوشت بوقلمون ۳۰۰ هزار تومان در حال عرضه و فروش است.

توزیع نهاده‌های دامی هنوز به شکل قطره چکانی بوده و عدم تأمین ارز موجب دپو این محصولات در گمرکات کشور شده است.

بازار کنسروها

در بازار کنسرو ماهی نیز تن ماهی ۱۸۰ گرمی طعم دار (روغن زیتون) در هفته گذشته از هر قوطی ۱۵۳ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت و در این هفته نرخ برخی تن ماهی‌های ساده از ۱۱۹.۹۰۰ تومان به ۱۳۸ هزار تومان تغییر کرد.

همچنین برخی برندهای رب گوجه‌فرنگی که به قیمت ۹۹.۹۰۰ تومان عرضه می‌شد در این هفته به ۱۱۵ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

بازار روغن خوراکی

در این بازار عرضه قطره چکانی در حال انجام است و با وجود شارژ کالابرگ روغن به اندازه کافی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده فروشی‌های سطح شهر و متصل به درگاه طرح کالابرگ عرضه نمی‌شود.

شارژ کالابرگ الکترونیک

مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ شارژ شد. همچنین یارانه طرح «یسنا» که ویژه مادران باردار و زنان شیرده دارای کودکان زیر ۲ سال است مصادف با شب یلدا ۳۰ آذر ماه واریز شد.

گفتنی است؛ اعتبار زمانی خرید از شارژ کالابرگ مرحله پنجم تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۹۳۰-۹۴۰ ۸۸۰-۸۹۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۱.۱۵۰.۰۰۰-۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۰۴۰.۰۰۰-۱.۰۸۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۷۹۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۷۹۰-۹۵۰ ۷۹۰-۹۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۱۹۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۱۶۷.۸۰۰ ۱۶۸ ران مرغ بدون کمر ۱۴۷.۸۰۰ ۱۴۹ ران مرغ با کمر ۱۲۲.۸۰۰ ۱۱۰ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰ ۲۵۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۲۱۰-۲۸۰ ۱۹۹-۲۸۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۲۱۳ ۲۱۳ قزل‌آلا ۳۶۵ ۳۶۰ میگو تازه ۷۹۰ ۷۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۵۵ ۱۵۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۵-۳۹ ۳۵-۳۹ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۶-۷۳ ۶۶-۷۳ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۴۸.۷۰۰ ۴۹.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۶۱.۵۰۰ ۶۱.۵۰۰ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۴.۲۰۰ ۳۴.۲۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) - - روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) - - کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۳۸ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۱۱۵ ۹۹.۹۰۰ برنج طارم هاشمی ۳۷۰ ۳۷۰ برنج طارم دم‌سیاه ۴۰۰ ۴۰۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۲۱۰-۲۳۵ ۲۱۰-۲۳۵ برنج هندی - - لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۵۹۹.۹۷۰ ۵۹۹.۹۷۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۹.۹۱۰ ۴۴۹.۹۱۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹.۹۴۰ ۴۴۹.۹۱۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۲۰ ۲۱۹.۹۲۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۵۹.۸۳۰ ۲۵۹.۸۳۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۶۲۹.۹۰۰ ۶۲۹.۹۰۰

