هشدار نسبت به بازار گوشت قرمز سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته سه شنبه دوم دی ۱۴۰۴ ثبت سفارش تکمیلی گوشت منجمد و گرم گاو و گوساله و نیز گوشت گرم گوسفند باز شد. این ثبت سفارش برای ۶ ماهه دوم سال بوده و مدت اعتبار آن ۳ ماهه اعلام شده است.

مجتبی عالی، مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان تولید گوشت قرمز کشور عنوان کرد: سالانه کشور به ۹۳۰ هزار تن گوشت قرمز نیاز دارد که بخش زیادی از آن در داخل تولید می‌شود.

وی افزود: حدود ۹۰۰ تن گوشت در کشور تولید می‌شود و نیاز است بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تن گوشت برای مصارف صنعتی وارد شود.

این مسئول صنفی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در صنعت دامپروری، کشور را از واردات بی نیاز می‌کند، ادامه داد: اگر نهاده دامی به میزان کافی و به موقع به دست دامدار برسد دام‌ها برای کشتار به وزن مناسب رسیده و عرضه گوشت نیز بیشتر می‌شود.

وی یادآور شد: اگر با ارتقا بهره‌وری در تولید و پیگیری دوقلوزایی در دام سبک، می‌توانیم حتی صادرات هم داشته باشیم.

عالی گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس مشتاق گوشت دام سبک ایرانی هستند، با ارتقا بهره‌وری می‌توان در این حوزه ارزآوری داشت؛ ضمن اینکه سرمایه گذاران این کشورها حاضر به سرمایه گذاری در صنعت دام سبک ایران هستند.

آمار متناقض در کشتار و سرانه مصرف گوشت قرمز

در ادامه جواد آزاد، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران هم به آمار اعلامی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: بنا بر اعلام این معاونت، سالانه بالای ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود.

وی با اشاره به پیش بینی تولید امسال، افزود: بنا بر این اعلام، امسال حدود ۹۵۰ هزار تن تولید خواهیم داشت که نسبت به آمار سال گذشته که ۹۳۰ هزار تن بود، تولید روند افزایشی دارد.

آزاد با بیان اینکه سال گذشته واردات زیادی داشتیم، ادامه داد: با توجه به مصرف سالانه کشور بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن نیز باید واردات انجام شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دام‌پروران کشور در خصوص افزایش تولید گوشت قرمز با وجود خشکسالی موجود کشور، اظهار کرد: سال گذشته دولت برای جبران کمبود دام مولد، کنار واردات گوشت، دام مولد نیز وارد کرد. در نتیجه امسال گوشت بیشتری در کشور تولید شد اما با توجه به کمبود نهاده دامی و شیوع تب برفکی در نیمه دوم سال، آمار دام‌های مولد مجدد رو به کاهش است و این امر سال آینده خودش را در بازار گوشت نشان می‌دهد زیرا طی چند ماه گذشته دام‌های مولد زیادی کشتار یا تلف شدند.

وی با اشاره به اختلاف آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران در خصوص کشتار دام و سرانه مصرف در کشور، یادآور شد: در حالی که دام سنگین در کشتارگاه‌ها ذبح می‌شوند، دام سبک، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد خارج از کشتارگاه‌ها ذبح شده که در آمار مرکز آمار ایران لحاظ نمی‌شود.

سخن پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۱ در نتیجه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومان از واردات نهاده‌های دامی حذف شد. در نتیجه این امر، دام‌های مولد زیادی راهی کشتارگاه‌ها شدند. اگر چه قیمت در بازار گوشت قرمز تثبیت شده بود زیرا عرضه گوشت افزایشی بود اما سال ۱۴۰۲ شاهد انفجار قیمت در این بازار بودیم. در نهایت دولت تصمیم بر واردات دام مولد گرفت و سال ۱۴۰۳ همراه با واردات گوشت قرمز، دام زنده نیز از کشورهایی مانند پاکستان وارد شد.

امسال دوباره با کمبود نهاده دامی، فروش پشت فاکتوری و در ادامه شیوع تب برفکی و تلف شدن دام‌ها، عرضه گوشت به کشتارها افزایش یافت. قیمت در بازار کاهش نیافت و سرانه مصرف بالا نرفته زیرا قدرت خرید مردم در ایران پایین آمده؛ ضمن اینکه قاچاق دام از کشور به خصوص گوسفند، آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.