به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه اول دی ۱۴۰۴ نشست خبری اتحادیه دامداری تهران برگزار شد. حبیب دهقاندهنوی، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران، گفت: مطابق مصوبات جدید، نهاده دامی باید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار شود، اما در عمل این روند با تأخیر و به صورت قطره چکانی در جریان است و هنوز ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.
وی افزود: نهادهها باید در چارچوب اتحادیههای تعاونی کشاورزی و تعاونیهای تحت پوشش آنها بین دامداران توزیع شود، اما متأسفانه در عمل تشکلها به طور جدی به کار گرفته نمیشوند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران ادامه داد: پس از ۱۵ روز پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی توانستیم تنها ۲۸۰۰ تن جو دریافت و بین دامداران خرد دارای سهمیه کم در بازارگاه توزیع کنیم، در حالی که مقدار مصرف دامداران استان ماهانه ۲۷ تن جو و ۳۷ هزار تن ذرت و ۱۹ هزار تن کنجاله سویا میباشد که این نهادهها به اندازه کافی در اختیار تولید کنندگان قرار نمیگیرد.
وی تصریح کرد: هنوز نهادههای دامی به اندازه مورد نیاز در سامانه بازارگاه توزیع نشده است و کمبود شدید ذرت و سویا وجود دارد، بهطوری که دامداران ناچار به خرید از بازار آزاد شدهاند.
دهقاندهنوی با بیان اینکه در هفته گذشته حدود یک میلیون تن نهاده برای دامداران صنعتی مرغداریهای بزرگ در سامانه بازارگاه بارگذاری شد در حالی که برای دامداران سنتی و خرد و پرواربندان سهمیه در بازارگاه تخصیص داده نشده و آنها فشار مضاعفی با خرید نهادهها از بازار آزاد تحمل میکنند
وی با بیان اینکه به نماینده تشکلها در روند تصمیمگیری و تصمیمسازیها اجازه حضور داده نمیشود؛ اظهار کرد: حتی در جلسات ستاد تنظیم بازار، هنگام قیمتگذاری شیر خام، نمایندهای از دامداران حضور ندارد و صنایع لبنی برای شیر دامداران قیمت تعیین میکنند. چنین سازوکاری در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست و خلاف اصول قانونی است.
رفع مشکلات زیست محیطی دامداران با یاری دولت
این مسئول صنفی با اشاره به مسائل حقوقی و محیط زیستی دامداران مجتمع بزرگ کشور گفت: مسائل محیط زیستی دامداریهای این منطقه بر اساس نظر سازمان محیط زیست در حال پیگیری است اما رفع که نیازمند تجهیزات به روز زیست محیطی است نیازمند همراهی دستگاههای حاکمیتی هستیم زیرا دامداران با سرمایههای خرد خود به تنهایی نمیتوانند این مسائل را رفع کنند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان تهران درباره شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی اخیر نیز گفت: واکسن سویه SAT۱ دیر برای مقابله در اختیار دامداران قرار گرفت که این امر منجر به خسارات سنگین به دامداران شد به طوری که هزاران گوساله تلف و همچنین هزاران گاو شیری راهی کشتارگاه شدند؛ البته طبق اعلام سازمان دامپزشکی استان تهران سویه بیماری تب برفکی تحت کنترل در آمده است.
