نرخ میوه شب عید نباید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز شنبه در نشست رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استانها گفت: در تأمین میوه مورد نیاز ایام نوروز، بهویژه سیب و مرکبات، هیچگونه کمبودی وجود ندارد و ذخایر کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای تنظیم بازار شب عید اظهار کرد: در تولید میوههای پرمصرف شب عید، کمیتههای راهبردی تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی بهصورت فعال در حال رصد وضعیت عرضه و قیمتها هستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: میوهای که امروز در سردخانهها نگهداری میشود با هزینه تولید مشخص و ثابتی تولید شده و دلیلی برای افزایش قیمت در ایام نوروز وجود ندارد.
وی ادامه داد: همانگونه که در سال جاری با وجود برخی کاهشهای تولید، با تدبیر و مدیریت بازار، شاهد التهاب قیمتی در محصولاتی مانند گوجهفرنگی نبودیم؛ در بازار میوه شب عید نیز با مداخله بهموقع و عرضه کافی، ثبات قیمت حفظ خواهد شد.
برومندی گفت: در خصوص مرکبات بهویژه پرتقال والنسیا، تصمیمات مناسبی اتخاذ شده و بخشی از محصولات مناطق جنوبی از جمله جیرفت برای تنظیم بازار که متناسب با ذائقه مصرفکنندگان این مناطق است، ذخیره خواهد شد.
وی همچنین از مدیران استانی خواست نظارت بر بازار میوه را تشدید کنند.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: ضروری است معاونان بازرگانی و مدیران باغبانی استانها بهصورت هفتگی در فرآیند قیمتگذاری و نظارت بر بازار، بهویژه در کلانشهرها، فعال باشند تا الگوی کشف قیمت میدان مرکزی تهران در استانها نیز اجرا شده و از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور گفت: سال جاری یکی از دشوارترین سالها از نظر فشارهای اقتصادی، تحریمها، خشکسالی و مشکلات بخش تولید بوده است، اما با وجود همه این فشارها، کشور بهخوبی اداره شده و تأمین کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
برومندی با تاکید بر اهمیت صادرات محصولات باغبانی تصریح کرد: امروز حدود ۵۰ درصد درآمد ارزی بخش کشاورزی مربوط به باغبانی است و این بخش وابستگی ارزی چندانی ندارد.
وی ادامه داد: لازم است موانع صادرات، بهویژه در حوزه کارتهای بازرگانی و تعهدات ارزی، بهگونهای مدیریت شود که صادرکنندگان واقعی و شناسنامهدار بتوانند صادرات خود را افزایش دهند، چراکه کشور به ارز نیازمند است.
