به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفیجات در تاریخ منتهی به ۲۶ آذر ماه و شب یلدا انجام شد.
در شهرهای کشور مراکز تره بار معمولاً کالاهای اساسی شامل مواد غذایی، میوه و سبزیجات را ۲۰ درصد زیر قیمت بازار سطح شهر عرضه میکنند. در شهر تهران هم دو بازار عمومی در حوزه اقلام خوراکی شامل مواد غذایی و رسته میوهجات و سبزیجات مبادرت به عرضه این اقلام میکنند. بازار شهرستانیها واقع در میدان امام حسین و بازار تجریش در میدان تجریش دو بازار ارزانقیمت و گرانقیمت در این حوزه هستند.
شهروندان تهرانی در بازار شهرستانیها میتوانند انواع گوشت، آجیل و تنقلات، مواد غذایی، میوه و سبزیجات را ارزانتر از فروشگاههای سطح شهر خریداری کنند. بسته به کیفیت محصولات قیمتها متنوع است. البته در بازار تجریش به دلیل کیفیت بالاتر محصولاتی چون میوه و سبزیجات طبیعی است که نرخها بالاتر باشد.
در این دو بازار کنار میوه و سبزیجات داخلی برخی از میوه و سبزیجات خارجی مانند بلوبری، آوکادو، دراگون فروت (میوه اژدها)، رامبوتان، میوه فیسالیس (فانوس نارنجی)، کلم چینی، کاهو فرانسوی و… نیز وجود دارد که با قیمت بالا به فروش میرسد. البته دوباره تفاوت قیمت را در این دو بازار بسته به کیفیت و ماندگاری میوه شاهد هستیم. در حالی که هر بسته حدود ۱۷۰ گرمی بلوبری در بازار شهرستانیها ۲۵۰ هزار تومان است در بازار تجریش بالای ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
میوههای داخلی شب یلدا که به بلندترین شب سال معروف است (۳۰ آذر هر سال خورشیدی) مانند هندوانه، انار و خرمالو ممکن است هر چه به این شب نزدیک شویم قیمت آنها افزایش پیدا کند. در این خصوص افزایش قیمت معمولاً برای هندوانه اتفاق میافتد.
در بازار شهرستانیها هر کیلو گرم هندوانه که متنوع و با اندازههای کوچک و بزرگ موجود است بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان به فروش میرسد. فروشنده به هر رهگذری که نرخ را میپرسد با اعلام قیمت، گوشزد هم میکند اگر امروز نخرید فردا گرانتر باید بخرید ضمن اینکه ممکن است دیگر پیدا نکنید.
بازار میوه
بر این اساس رصد بازار میوه که مصادف با ایام خرید مردم برای شب یلدا است، قیمت انواع میوههای تولید داخل و برخی از میوههای خارجی در بازار شهرستانیها و میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلوگرم ازگیل ۳۵ تا ۱۸۰ (هر بسته نیز ۲۴۸ هزار تومان)، انار ۵۰ تا ۲۷۰، انگور ۶۵ تا ۲۹۸، بلوط ۵۰۰، به ۶۳ تا ۱۲۰، پرتقال ۴۰ تا ۱۸۸، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۲۳۸، خرمالو ۴۰ تا ۱۸۸، سیب قرمز ۶۵ تا ۲۱۸، سیب زرد ۵۰ تا ۲۱۸، سیب سبز ۸۰ تا ۱۸۰، میوه کاکتوس ۱۵۰، کیوی ۳۰ تا ۱۹۸ (هر بسته کیوی تو سرخ ۷۰۰ گرمی ۹۰ هزار تومان)، گریپفروت ۴۷ تا ۷۹، گلابی ۷۰ تا ۳۵۹، لیمو شیرین ۱۴۰ تا ۱۹۸، نارنگی ۵۵ تا ۱۵۸ و توت فرنگی ۷۵۰ (هر بسته حدود ۲۰۰ گرمی ۲۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان) هزار تومان در این بازار به فروش میرسد.
در بازار میوههای آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان است.
در بازار میوههای وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۰۰ تا ۱۵۸، انبه شیرین ۳۴۰، نارگیل ۱۳۰ تا ۲۵۰ و آناناس ۲۶۸ تا ۴۰۰ هزار تومان و هر بسته میوه تمبر هندی ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
گفتنی است، نرخهای اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخهای دیگر هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، انار در بازار میوه از هر کیلو گرم ۵۰ هزار تومان (بیشتر مناسب آبگیری) تا ۲۷۰ هزار تومان در حال عرضه است که شهروندان میتوانند این میوه را با نرخهای ۸۰، ۱۰۰، ۱۳۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۳۰ و… نیز خریداری کنند.
بازار سبزیجات
قیمت انواع سبزیجات تولید داخل و برخی از سبزیجات خارجی در بازار شهرستانیها و میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلو گرم بادمجان ۳۰ تا ۴۹.۸۰۰، خیار ۳۰ تا ۷۴.۸۰۰، چغندر ۳۶ تا ۵۵، زنجبیل ۴۰۰، ذرت ۴۹ تا ۸۰، سیر ۳۰۰ تا ۴۰۰، شلغم ۳۶ تا ۵۵، کاهو رسمی ۳۵ تا ۴۹.۸۰۰، کاهو سالادی (پیچ) ۳۵ تا ۵۹، کدو حلوایی ۳۰ تا ۶۰، کدو مسما ۴۵ تا ۵۹، کرفس ۳۹ تا ۴۵، کلم بروکلی ۲۲ تا ۱۲۰، کلم سفید ۲۵ تا ۴۸، کلم قرمز ۴۰ تا ۵۵، کلم چینی ۸۰، کلم قمری ۳۸ تا ۷۹، گل کلم ۳۵ تا ۸۵، گوجهفرنگی ۳۰ تا ۵۴.۸۰۰، لوبیا سبز ۸۲ تا ۱۲۵، لایم کوات (لیموترش کوچک) ۳۰۰ تا ۳۴۸، لیمو ترش ۱۵۰ تا ۲۹۹، نارنج ۴۰ تا ۶۵، فلفل ۶۰ تا ۲۰۰، فلفل دلمه سبز ۹۸ تا ۱۲۰، فلفل دلمه رنگی ۱۰۰ تا ۳۰۰، قارچ فلهای ۱۸۵ تا ۲۷۵ و هویج ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان تعیین قیمت شدهاند.
سیبزمینی در این بازار هر کیلو گرم ۳۵ تا ۳۹.۸۰۰، پیاز سفید ۲۲ تا ۴۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰ و پیاز قرمز ۲۵ تا ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش میرسد.
نظر شما