به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، صیفی‌جات و سبزیجات در هفته منتهی به ۱۳ دی ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار میوه

رصد بازار میوه در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم ازگیل ۸۵ تا ۱۸۰ (هر بسته نیز ۲۴۸ هزار تومان)، انار ۱۵۰ تا ۲۷۰، انگور ۱۵۰ تا ۲۹۸، بلوط ۵۰۰، به ۱۲۰، پرتقال ۱۰۰ تا ۱۸۸، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۱۸۵، توت فرنگی ۷۵۰ تا ۷۹۰ (هر بسته حدود ۲۰۰ گرمی ۳۲۰ هزار تومان)، خرمالو ۱۰۵ تا ۱۸۸، سیب قرمز ۸۵ تا ۲۱۸، سیب زرد ۸۵ تا ۲۱۸، سیب سبز ۸۵ تا ۱۸۰، میوه کاکتوس ۱۲۰ تا ۱۵۰، کیوی ۹۹ تا ۱۹۸ (هر بسته کیوی تو سرخ ۷۰۰ گرمی ۹۰ هزار تومان)، گریپ‌فروت ۷۹، گلابی ۳۲۵، لیمو شیرین ۱۳۵ تا ۲۸۸ و نارنگی ۸۴ تا ۱۸۸ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلوگرم موز ۱۰۵ تا ۱۶۸، نارگیل ۹۰۰ و آناناس ۴۰۰ هزار تومان و هر بسته میوه تمبر هندی ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است، نرخ‌های اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخ‌های دیگر هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، انار در بازار میوه از هر کیلو گرم ۱۰۰ هزار تومان (بیشتر مناسب آبگیری) تا ۲۷۰ هزار تومان در حال عرضه است که شهروندان می‌توانند این میوه را با نرخ‌های ۱۳۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۳۰ و… نیز خریداری کنند.

بازار سبزیجات

رصد بازار سبزیجات در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم بادمجان ۵۹، خیار ۶۹ تا ۷۹، چغندر ۵۵، زنجبیل ۲۴۰ تا ۴۰۰، ذرت ۸۰، سیر ۴۰۰، شلغم ۵۵، کاهو رسمی ۳۷ تا ۴۹.۸۰۰، کاهو سالادی (پیچ) ۴۷ تا ۵۹، کدو حلوایی ۶۰، کدو مسما ۶۹، کرفس ۴۵، کلم بروکلی ۱۲۰، کلم سفید ۴۸، کلم قرمز ۵۵، کلم چینی ۸۰، گل کلم ۵۰ تا ۸۵، گوجه‌فرنگی ۴۹ تا ۶۵، گوجه‌فرنگی گیلاسی ۷۰، لوبیا سبز ۱۱۸، لایم کوات (لیموترش کوچک) ۳۰۰ تا ۳۴۸، لیمو ترش ۲۹۹، نارنج ۶۵، فلفل ۲۰۰، فلفل دلمه سبز ۹۸ تا ۱۲۰، قارچ فله‌ای ۱۸۵ تا ۲۷۵ و هویج ۵۵ تا ۶۹ هزار تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلوگرم ۳۷ تا ۴۲، پیاز سفید ۳۴ تا ۴۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۴ تا ۳۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.