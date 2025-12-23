صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری محصولات تازه و فرآوری شده مرکبات

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: محصولات تازه و فرآوری‌شده مرکبات ایران با ارزشی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار به بیش از ۳۰ کشور جهان در سال گذشته صادر شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این محصول در ارزآوری و حضور در بازارهای بین‌المللی است.

وی افزود: مرکبات ایران به لحاظ کیفی، تنوع و قابلیت فرآوری توان رقابت مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دارا هستند.

وی ادامه داد: ایران به لحاظ کمی نیز با تولید سالانه بیش از ۶ میلیون تن مرکبات، در زمره کشورهای مهم تولیدکننده این محصول پرارزش قرار دارد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با تاکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به تولید مرکبات اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه مرکبات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مکمل بخش تولید به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: این صنایع علاوه بر کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات، نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد بهره‌برداران ایفا می‌کنند.

ذوالفقاری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ واحد صنعتی فعال دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه درجه‌بندی، بسته‌بندی، فرآوری و تولید کنسانتره و آب‌میوه، با ظرفیت اسمی بیش از ۷.۴ میلیون تن در کشور در حال فعالیت می‌باشند که بخش قابل توجهی از این ظرفیت به فرآوری مرکبات اختصاص دارد.

وی در همین حال کمبود زیرساخت‌های استاندارد، نوسانات بازار و نیاز به ارتقای دانش فنی کشاورزان و بهره‌برداران و تولید واریته‌های صنعتی را از چالش‌های این حوزه عنوان و تصریح کرد: رفع این موانع، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، حمایت هدفمند، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت پیوند میان بخش تولید و صنایع تبدیلی است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی درباره صادرات محصولات تازه و فرآوری شده مرکبات تاکید کرد: در صورت توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری مؤثر در توسعه زنجیره سرد، صنایع تبدیلی و فرآوری مرکبات، ایران می‌تواند طی سال‌های آینده به یکی از قطب‌های مهم فرآوری مرکبات در منطقه تبدیل شود.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه، افزایش سهم کشور از بازارهای جهانی و تقویت ارزآوری، نقش بسزایی در توسعه مناطق روستایی و اشتغال‌زایی در استان‌های تولیدکننده خواهد داشت.

ذوالفقاری در پایان گفت: تحقق مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش مرکبات با تاکید بر توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری، ضرورتی راهبردی برای دستیابی به کشاورزی هوشمند، صادرات‌محور و پایدار در کشور به شمار می‌آید.