میرغضنفری: ساماندهی دستفروشان تهدیدی برای معیشت افراد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر شنبه در جلسه ساماندهی دستفروشان و گاریکبابیهای سطح شهر رشت که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار رشت، فرماندهی انتظامی، پلیس راهور و نمایندگان اصناف برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت فعلی برخی معابر و فضاهای شهری بهواسطه استقرار بیضابطه دستفروشان و گاریکبابیها موجب ایجاد بینظمی، نارضایتی شهروندان، اختلال در تردد و نارضایتی جدی مغازهداران و اصناف شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط معیشتی افراد، نمیتوان نسبت به تخلفات، سد معبر، نادیده گرفتن حقوق عابران و مسائل بهداشتی بیتفاوت بود. شهر متعلق به همه شهروندان است و حفظ نظم شهری و حمایت از کسبوکارهای قانونی، یک مطالبه عمومی محسوب میشود.
فرماندار رشت با تأکید بر اینکه رویکرد مدیریت، ساماندهی و نه برخورد قهری است، تصریح کرد: هدف ما حذف معیشت افراد نیست، بلکه ایجاد چارچوبی مشخص و قانونمند برای فعالیتهاست تا هم از بینظمی جلوگیری شود و هم معیشت فعالان این حوزه آسیب نبیند.
نقش محوری شهرداری در اجرای طرح
میرغضنفری ادامه داد: انتظار میرود شهرداری با استفاده از ظرفیت کارشناسی خود، طرحی جامع، عملیاتی و قابل اجرا تهیه کند تا تکلیف نحوه فعالیت، ساماندهی، جابهجایی یا محدودسازی این مشاغل بهصورت شفاف مشخص شود و تصمیمات مقطعی و سلیقهای جای خود را به اقدام برنامهمحور بدهد.
وی با اشاره به ضرورت همکاری میان دستگاههای اجرایی افزود: اجرای موفق این طرح مستلزم تقسیم کار مشخص میان شهرداری، نیروی انتظامی، شورای شهر، اصناف و فرمانداری است و هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود مسئولیتپذیر باشد.
فرماندار شهرستان رشت در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد شهری منظم، قابل تردد و ایمن برای شهروندان است و هیچ فعالیت اقتصادی نباید به بهای تضییع حقوق عمومی، بینظمی شهری و نارضایتی مردم و کسبه ادامه پیدا کند.
