به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یوسفی، پدیده وزنه برداری ایران لقب گرفته، پسر قائمشهری که در ۱۵ سالگی قهرمان المپیک جوانان شده بود، ۶ سال بعد و در مسابقات جهانی بحرین با مهار وزنه ۲۶۲ کیلوگرمی همه را شگفت زده کرد. حالا خیلی‌ها هم به واسطه استایل و هم نحوه وزنه زدنش، او را با حسین رضازاده، اسطوره وزنه‌برداری ایران و قهرمان دو دوره المپیک، مقایسه می‌کنند. یوسفی با اینکه فقط ۱.۵ کیلو کمتر از رکورد رضازاده و ۵ کیلو کمتر از رکورد دنیا در دوضرب وزنه زد، اما در یکضرب فاصله زیادی با رکورد جهان دارد و خودش هم می‌گوید راز موفقیتش در سال‌های آینده می‌تواند بالا بردن رکوردش در یکضرب باشد.

یوسفی در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۴ بحرین در دسته فوق سنگین با مهار وزنه ۲۶۲ کیلوگرمی و کسب مدال طلای دوضرب و برنز مجموع جهان نام خودش را به عنوان یک پدیده جدید در این دسته مطرح کرد. او که یکی از امیدهای ایران برای المپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ است، در همان مسابقات جهانی نیز از ناحیه زانو آسیب‌دیده شد و مجبور شد پای خود را به تیغ جراحان بسپارد.

ملی‌پوش فوق سنگین ایران بهمن ماه سال ۴۰۳ زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد و پس از یک دوره نقاهت طولانی تقریباً پس از نزدیک به یک سال به اردوی تیم ملی بازگشته است. او در این مدت در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرد و حالا قرار است در اردوی تیم ملی تمرینات خود را آغاز کند. در سال ۲۰۲۶ اولین مسابقه پیش روی پولادمردان ایران رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی احمدآباد هند است که در فروردین ماه سال ۴۰۵ برگزار خواهد شد.

علیرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت جسمانی‌اش گفت: خدا را شکر مصدومیتم به طور کامل برطرف شد و چون دوره نقاهت طولانی هم داشتیم خطرهای احتمالی که ممکن است پس از جراحی به وجود بیاید، به صورت کامل برطرف شده است. در این مدت در قائم‌شهر تمرینات را پیگیری کردم و وضعیت تمرینی خوبی داشتم. تقریباً با یک آمادگی نسبی وارد اردوی تیم ملی می‌شوم تا بتوانم با یک آمادگی کامل به مسابقات پیش رو اعزام شوم.

وی گفت: در اردوی تیم ملی تمرینات منظم‌تر خواهد بود. معمولاً بعد از جراحی خطراتی وجود دارد و باید خیلی محتاط عمل می‌کردم. بعد از جراحی صحبت‌هایی که با بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی داشتم قرار بر این شد که تمرینات سبک را پیگیری کنم. من حتی قبل از مسابقات جهانی نروژ و بازی‌های کشورهای اسلامی وارد اردو شدم و با بچه‌ها تمرین کردم. سرمربی تیم ملی هم گفت زمانی که به خانه رفتم در حدی تمرین کنم که بدنم را از نظر آمادگی حفظ کنم و لازم نبود سنگین کار کنم. چون در شهرستان از نظر امکاناتی هم خیلی ضعیف هستیم و اگر سنگین تمرین می‌کردم خدای نکرده ممکن بود اتفاق بدی رخ بدهد.

دارنده مدال طلای دوضرب جهان در مورد مسابقات پیش رو گفت: سال ۲۰۲۶ برای ما سال سختی است. بازی‌های آسیایی ناگویا را پیش رو داریم که جدی‌ترین مسابقه ما محسوب می‌شود. بعد از آن مسابقات جهانی را داریم که یکی از مراحل گزینشی المپیک محسوب می‌شود و قطعاً در این دو رویداد باید با همه توان به میدان بروم.

یوسفی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود رکوردهای خود را در این مدت تکرار کردی گفت: نه چنین چیزی نیست. اگر همان رکوردها را زده بودم که الان دیگر مشکلی نبود و راحت به مدال جهانی می‌رسیدم. من فعلاً آمادگی نسبی دارم اما در اردوی تیم ملی و زیر نظر بهداد سلیمی و دیگر اعضای کادر فنی قطعاً به رکوردهای خوبی خواهم رسید. مهم‌ترین هدفم این است که امسال بتوانم در یک ضرب رکوردهای خوبی ثبت کنم و فاصله‌ام را با رقبایم کم کنم. امیدوارم به این هدف مهم برسم.