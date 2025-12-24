رشید شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط ذوب آهن در لیگ برتر وزنهبرداری گفت: تیم ذوب آهن یکی دو سال بنا به دلایلی در لیگ وزنهبرداری تیمداری نکرد اما دوباره امسال با صحبت با مدیرعامل تیم را در لحظه آخر بستیم و هدفمان بومی گرایی بود و استفاده از وزنهبرداران نوجوانان و جوانان بود. در حال حاضر بخش زیادی از تیم ما را جوانان جهان تشکیل میدهند و یک تیم نوپا هستیم. هدفمان بومیگرایی و استعدادیابی بود و به همین خاطر همین موضوع تیم را راه انداختیم. در هفته اول عنوان چهارمی را به دست آوردیم و امیدوارم بتوانیم سکو کسب کنیم.
وی گفت: اگر بتوانیم سکوی سومی را در این دوره از رقابتهای لیگ کسب کنیم یک سکوی پرتاب خواهد بود و سال آینده تیم قدرتمندی خواهیم داشت و ذوب آهن دوباره به روزهای اوج خود برگردد. اگر در آینده مدیرعامل موافقت کند و بودجه تیم هم افزایش پیدا کند، سال آینده یک تیم منسجم از همین وزنهبرداران جوان در لیگ خواهیم داشت تا دوباره این تیم به روزهای اوج خود برگردد.
سرمربی تیم وزنهبرداری ذوب آهن از جذب وزنهبرداران برای هفته دوم رقابتها لیگ خبر داد و گفت: ما برای اینکه تیم تکمیل شود دو وزنهبرداران در رده بزرگسالان و جوانان جذب کردیم. مصطفی زارعی در رده بزرگسالان و احسان تقوی هم در رده جوانان جذب کردیم.
شریفی در پاسخ به این سوال که ذوب آهن شرایط مالی بهم ریختهای داشت و الان دوباره وارد لیگ شده است، آیا هدف گذاری شما امسال کسب سکو است، گفت: ما لحظه آخر تیم را بستیم و هدفمان استعدادیابی و بومیگرایی بود، قطعاً نگاهی به آینده خواهیم داشت و تلاش میکنیم تا امسال هم روی سکو برویم. البته رقبای سرسختی مثل سپاهان، ملی حفاری و تیم مناطق نفت خیز را پیش رو داریم و امیدواریم بتوانیم از آنها عبور کنیم و به سکو برسیم.
سرمربی تیم وزنهبرداری ذوب آهن همچنین در مورد کیفیت لیگ امسال عنوان کرد: امسال نسبت به سال گذشته تیمهای حاضر در لیگ افزایش پیدا کردند و با تدابیری که فدراسیون انجام داد شرایط خیلی بهتر از گذشته شد و قطعاً سال آینده لیگ پویاتری خواهیم داشت. اگر تعداد تیمها در لیگ وزنهبرداری افزایش پیدا کند، مسابقات هم بیشتر میشود. در ادامه سازمان لیگ تشکیل میشود و لیگ یک ساز و کار قابل قبولی پیدا میکند. قطعاً در این شرایط مسابقات جذابتر خواهد شد و دیگر باشگاهها برای تیمداری پیشقدم شوند. با افزایش تیمها لیگ هم منسجمتر و باثباتتر خواهد شد.
شریفی بااشاره به قرارداد پایین لیگ وزنهبرداری گفت: قطعاً با افزایش تیمها در لیگ برتر شرایط قراردادها هم بهتر میشود و وزنهبرداران با انگیزه در لیگ حضور پیدا میکنند. رقابت بین تیمها برای جذب ملیپوش بالاتر میرود و قطعاً رقم قراردادها هم بیشتر میشود. همین مسائل انگیزه وزنهبرداران را بالا میبرد به خصوص در این شرایط اقتصادی که درآمد اکثر وزنهبرداران تنها از حضور در لیگ تأمین میشود. یک وزنهبردار برای حضور در لیگ نیاز به مکمل و امکانات خوب دارد و نبود این موارد آنها را در مضیقه میگذارد.
وی گفت: واقعاً اگر قراردادهای لیگ بالا نرود دیگر انگیزهای برای ورزشکاران برای حضور در لیگ باقی نمیماند. یکی از کارهای که باعث میشود وزنهبرداری ایران و تیم ملی رشد کند همین داشتن لیگ پویاست که امیدوارم با همت فدراسیون و باشگاهها در آینده شرایط لیگ روز به روز بهتر شود.
