۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

صحبت‌های سهراب مرادی در مورد وضعیت وزنه‌برداران پیش از اردو

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان و نوجوانان گفت: مسابقات فینال لیگ وزنه‌برداری حکم آخرین انتخابی برای حضور در اردوهای تیم ملی نوجوانان و جوانان را دارد و قصد داریم چند سبک وزن دعوت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب مرادی در مورد فینال لیگ وزنه‌برداری جوانان گفت: فینال لیگ جوانان در حال برگزاری است و بعضی از نوجوانان هم شرکت می‌کنند. این آخرین مسابقه‌ای است که قبل از جوانان جهان برگزار می‌شود و همه وزنه‌بردارانی که قصد حضور در مسابقات جوانان جهان دارند، در لیگ وزنه می‌زنند. به همین خاطر ما هم به اهواز آمدیم تا آنها را ببینیم و اگر نقاط ضعفی هست یا کمکی به این قهرمان‌ها کنیم.

وی گفت: در واقع فینال لیگ وزنه برداری جوانان حکم آخرین انتخابی برای حضور در اردوهای تیم ملی نوجوانان و جوانان را دارد تا بعد از آن با حضور در اردوی مرودشت برای حضور در مسابقات جوانان و نوجوانان جهان آماده شویم.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان و نوجوانان در پاسخ به این سوال که آیا پدیده‌ای در این مسابقات دیده است یا خیر، عنوان کرد: ما قصد داریم برای سبک وزن چند وزنه‌بردار دعوت کنیم به همین خاطر از صبح در این مسابقات حاضر شدیم تا نفرات مستعد را شناسایی کنیم و در سبک وزن نفرات خوب را به اردوی تیم ملی دعوت کنیم.

سیده فرزانه شریفی

