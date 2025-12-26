مصطفی جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشت به اردوی تیم ملی و آخرین وضعیت جسمانیاش گفت: دورانی که از تیم ملی دور بودم به دلیل مصدومیت دیسک داشتم و مدتی در مسابقات شرکت نکردم، البته در مسابقات جام فجر وزنه زدم اما الان شرایطم خوب است و امیدوارم بتوانم در اردوی تیم ملی، بهترین عملکرد را داشته باشم.
جوادیدر مورد حضور در لیگ وزنهبرداری و وضعیت تیمش بیان کرد: در نیم فصل با تیم ملی حفاری قرارداد بستم و در هفته اول نبودم. تیم ما در حال حاضر در گروه سوم لیگ قرار دارد. در نیمفصل اول آسیب دیدگیام هنوز برطرف نشده بود ولی در هفته دوم قرار است برای این تیم وزنه بزنم و بدنم آماده است و امیدوارم که در رقابتها عملکرد خوبی داشته باشم.
این وزنه بردار در پاسخ به سوالی درباره شرایط قراردادها و وضعیت لیگ وزنهبرداری اظهار کرد: در دو سال اخیر شرایط قراردادها بهتر شده، ولی همچنان جای پیشرفت زیادی داریم. خدا را شکر امسال چهار تیم در لیگ حضور داشتند که قراردادهای خوبی بستند. امیدوارم بهتر از این شود چون لیاقت وزنهبرداری خیلی بالاتر از این رقمهاست.
جوادی عنوان کرد: به نظرم قراردادهایی که سال پیش در لیگ بسته شد خیلی بهتر بود و امسال درجا زده است. انتظار داشتیم رقم قراردادها بیشتر شود چون واقعاً گنجایش آن را دارد که قراردادها بهتر باشد. البته من سال گذشته در لیگ قرارداد نبستم اما تا جایی که مطلع هستم نسبت به سال پیش قراردادهایی که الان بسته میشود یکی است.
جوادی درباره مطالبات خود از باشگاه ذوبآهن نیز گفت: متأسفانه هنوز مطالباتم را از باشگاه ذوبآهن دریافت نکردهام. هنوز نصف تیم مطالبات خود را دریافت نکردهاند. امسال ذوب آهن به لیگ برگشته و حتی من شنیدم که پرداختی هم به وزنهبرداران داشتند اما به ما که دو سال گذشته با آنها قرارداد داشتیم بدهکار هستند.
