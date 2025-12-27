سازوکار واریز پول فروش نفت تحت نظارت، پایش و کنترل بانک مرکزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد درباره برگشت ارز حاصل از فروش نفت اظهار کرد: فروش نفت از یک منظر به دو بخش تقسیم میشود؛ بخش نخست، بخشی است که بازاریابی و مذاکره میکنیم و این نفت را میفروشیم و بخش بعد، بازگشت پول این نفت فروخته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قواعد و قوانینی که وجود دارد، این پول باید به حسابهایی مورد تأیید بانک مرکزی واریز شود، افزود: این حسابها از سوی بانک مرکزی به نفت معرفی میشوند تا پول فروش در زمان موعد سررسید بتواند به این حسابها واریز شود.
وزیر نفت تأکید کرد: سازوکار این واریزها تحت نظارت، پایش و کنترل بانک مرکزی است، زیرا اساساً جنس آن، جنس بانکداری است، ما کار مارکتینگ، فروش و قسمتهای تخصصی بازاریابی را انجام میدهیم.
پاکنژاد ادامه داد: بررسی اینکه این پول واریز میشود، مقدار آن چقدر است، به چه ترتیبی است، در چه زمانبندی واریز میشود و امکان بررسی واریز یا واریز نشدن آن؛ علیالقاعده از سوی بانک مرکزی در نظام بانکی که تحت کنترل دارند، انجام میشود؛ اگر هم لازم باشد، بازخوردی به ما بدهند که در تعاملاتمان با بعضی از تریدرهایی که نفت را از ما میخرند، تجدیدنظر کنیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی در این زمینه، نحوه نظارت و تفکیک مسئولیتهاست، گفت: بخش مربوط به واریز پول و رصد اینکه این پول واریز شده، چه میزان واریز شده، در چه زمانبندی به حسابهای مرتبط با بانکهای عامل مورد تأیید بانک مرکزی واریز شده، بخشی است که عزیزان ما در بانک مرکزی باید رصد کنند، زیرا اساساً همکاران ما بهعنوان نفت، ورودی به حوزه بانکی ندارند که ببینند آیا سوئیفتی که صادر شده، این سوئیفت به چه ترتیبی بوده، چه زمانی پرداخت شده و چه زمانی واریز شده است؛ حسابها تحت کنترل بانک مرکزی است و علیالقاعده این عزیزان میتوانند به این موضوع ورود و بررسی کنند.
