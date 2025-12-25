  1. استانها
رفیعی: تمرکز دشمن پس از شکست نظامی بر جنگ روانی و اقتصادی است

شیروان- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جنگ روانی، رسانه‌ای و اقتصادی گذاشته تا با ایجاد التهاب افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حمید رفیعی در کارگاه جهاد تبیین که به‌عنوان اولین مدرس دوره سه‌روزه ویژه بانوان فعال فرهنگی در تالار زهرایی شیروان برگزار شد، اظهار کرد: استراتژی اصلی دشمن پس از شکست در عرصه نظامی، تمرکز بر جنگ روانی و اقتصادی است.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های وابسته، فضای جامعه را ملتهب کرده و با ایجاد ناامیدی و نگرانی، افکار عمومی را تحت فشار قرار دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه تهدید نظامی همچنان وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های موجود، تمرکز اصلی دشمن بر جنگ غیرنظامی و ترکیبی است که بخش مهمی از آن جنگ رسانه‌ای و روانی را شامل می‌شود.

حجت‌الاسلام رفیعی ادامه داد: برای مقابله با فتنه‌های دشمن، ابتدا باید میدان اصلی نبرد که همان جنگ رسانه‌ای و روانی است به‌درستی شناسایی شود و سپس با اخلاص، نیت خالص و آگاهی وارد این میدان شد.

وی گفت: شناخت شکل جدید آتش دشمن شامل شبهه‌افکنی، تحریک افکار عمومی و فشار اقتصادی، لازمه برنامه‌ریزی مؤثر برای خنثی‌سازی توطئه دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی هدف اصلی دشمن در جنگ نرم را متزلزل کردن مردم دانست و افزود: دشمن از اتحاد مردم در جنگ ۱۲ روزه که دستاورد بزرگی برای کشور بود، هراس دارد و به‌دنبال خدشه‌دار کردن این انسجام اجتماعی است؛ اتحادی که مقام معظم رهبری آن را بزرگ‌ترین دستاورد این مقطع دانستند.

گفتنی است در نخستین روز این رویداد، کارگاه‌های «ارتباط مؤثر» و «روایت پیشرفت» با حضور اساتید کشوری برگزار شد.

لازم به ذکر است این دوره سه‌روزه ادامه دارد و در روزهای آینده کارگاه‌های تخصصی دیگر برگزار شده و در روز پایانی، بانوان شرکت‌کننده در مدارس و مساجد پاتوق برگزار کرده و از گروه‌های برتر تجلیل خواهد شد.

