توپچیان: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فراخوان هیأت علمی پژوهشی داد

امید توپچیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین دستیار پژوهشی دانشگاه فعالیت خود را در معاونت تحقیقات و فناوری آغاز کرده و مقدمات جذب نخستین عضو هیأت علمی پژوهشی دانشگاه نیز فراهم شده است که فراخوان آن بهزودی اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد دانشگاه افزود: عملکرد این معاونت در نیمه نخست سال، عبور از پژوهشهای صرفاً آکادمیک و حرکت به سمت سیاستگذاری علمی، فناوری سلامت و پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: در سال ۲۰۲۵ میلادی، در حوزه تولیدات علمی شاهد رشد همزمان کمی و کیفی بودهایم و از ابتدای سال، مقالات علمی متعددی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه در پایگاه معتبر اسکوپوس نمایه شده است که نشاندهنده پویایی علمی دانشگاه و حضور مؤثر آن در عرصه رقابتهای بینالمللی است.
توپچیان تصریح کرد: بر اساس آخرین رتبهبندی اندیشمندان جهان، نام دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه در فهرست یک درصد برتر ESI و یک نفر نیز در فهرست دو درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تقویت ارتباط با صنعت یکی از اولویتهای اصلی این معاونت است، گفت: در همین راستا بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی و انعقاد قراردادهای همکاری آموزشی انجام شده و ۲۰ مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه نیز عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: در این مدت، ۶۰ واحد فناور فعال دانشگاه موفق به ثبت سه اختراع جدید شدند و چهار دوره آموزشی در حوزه مالکیت فکری نیز برگزار شده است.
