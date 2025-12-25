به گزارش خبرنگار مهر از شیروان، محمودرضا معموری در نشست هماندیشی و بررسی مشکلات اتاقهای اصناف استان که ظهر پنجشنبه در محل فرمانداری شیروان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از راهکارهای مؤثر برای تقویت اصناف، هدایت خریدهای دولتی به سمت کسبوکارهای فعال در داخل استان است.
وی افزود: حمایت از اصناف خراسان شمالی از طریق اعطای تسهیلات به واحدهای صنفی، برنامهریزی برای مشارکت اصناف در نمایشگاههای استانی و ایجاد بسترهای حمایتی، از برنامههای مهم استان برای پشتیبانی از این قشر تأثیرگذار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی ضمن قدردانی از همراهی اصناف شریف استان در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: اصناف با مدیریت صحیح عرضه کالا و همراهی در شرایط بحرانی، نقش مهمی در آرامش بازار ایفا کردند که این اقدام شایسته تقدیر است.
معموری تأکید کرد: در حد اختیارات استانی، مشکلات مطرحشده بررسی و پیگیری خواهد شد و نتایج اقدامات انجامشده به اطلاع اصناف خواهد رسید.
در ادامه این نشست، مهدی فیاض رئیس اتاق اصناف شیروان با اشاره به رشد ۵۰ درصدی صدور پروانه کسب در شهرستان گفت: حدود ۷۰ درصد واحدهای صنفی شیروان اجارهای هستند که افزایش اجارهبها فشار قابل توجهی را به کسبه وارد کرده است.
وی بیان کرد: رشد بیرویه فروشگاههای زنجیرهای موجب آسیب به اصناف محلی شده و لازم است برای احداث این فروشگاهها ضوابط و محدودیتهایی در نظر گرفته شود.
فیاض به دیگر مشکلات کسبه شیروان اشاره کرد و افزود: شفافسازی در زمینه کالاهای قاچاق و توقیفی، هماهنگی با اتاق اصناف پیش از بازرسیهای ناگهانی، تجدیدنظر در مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از صنعت مغفول قالیبافی، تأمین سوخت مشاغل سیار و بازنگری در سود تعیینشده واحدهای صنفی متناسب با هزینهها از مطالبات جدی اصناف است.
فرماندار شیروان نیز در این نشست با اشاره به تورم موجود و افزایش اجارهبها اظهار کرد: همکاری نهادهای مربوطه در تسهیل جانمایی و احداث شهرک صنفی میتواند به کاهش مشکلات اصناف، بهویژه در حوزه اجارهبها و ایجاد تعادل اقتصادی کمک کند.
