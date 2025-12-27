عسکری: ۵۱ هزار میلیارد تومان اموال تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری بعدازظهر شنبه در شورای اداری استان اصفهان که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید با شعار «رشد عدالت‌محور اقتصاد برای همه» وارد عرصه اجرا شده و برای تحقق این سیاست، چند پروژه اصلی و ۲۰ پروژه کلان را در دستور کار قرار داده است؛ پروژه‌هایی که بخشی از آن‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی طرح‌های پیشران و مولدسازی دارایی‌ها تعریف شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت طرح «اعتبار ملی» افزود: این طرح به‌ویژه برای استان اصفهان، به دلیل جایگاه ویژه آن در صنعت و تولید، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تولید، رونق اقتصادی و توسعه پایدار استان و کشور ایفا کند.

عسکری با اشاره به عملکرد سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر تصریح کرد: طی سال گذشته بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان اموال تعیین تکلیف شد و بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان کالا بار دیگر به چرخه تولید بازگشت که این امر نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات انجام‌شده در اقتصاد کشور است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی در ادامه با اشاره به برنامه‌های ویژه این سازمان در استان اصفهان گفت: در دوره اخیر اقدامات مهمی در این استان انجام شده و با حمایت استاندار محترم، برنامه‌ریزی شده است تا سال ۱۴۰۵ پروژه کلان انتقال کالا از بنادر به عمق کشور با محوریت اصفهان اجرایی شود. به گفته وی، کلنگ این پروژه به مناسبت ۲۲ بهمن سال جاری به زمین زده خواهد شد و فاز نخست آن در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی رویکرد حکمرانی سازمان اموال تملیکی را حمایت از صنایع استان‌ها عنوان کرد و افزود: در این چارچوب، استان‌ها در اولویت برنامه‌های سازمان قرار گرفته‌اند و با تقویت تعامل درون‌سازمانی در مجموعه وزارت اقتصاد و همکاری نزدیک با مدیریت استان‌ها، تلاش شده سیاست‌های کلان دولت به‌صورت مؤثر پیاده‌سازی شود.

معاون وزیر اقتصاد در پایان با قدردانی دوباره از حمایت‌های استاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۵، استان اصفهان به عنوان استان پیشرو در حوزه مولدسازی دارایی‌ها و تعیین تکلیف کالاها شناخته شود و با همراهی مدیران اجرایی استان، مسیر توسعه اقتصادی کشور با گام‌های مثبت و مؤثر ادامه یابد.