۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۰:۳۲

فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی انجام ده‌ها عملیات علیه داعش در سوریه شد

فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد که ده‌ها عملیات علیه گروهک تروریستی داعش در سوریه انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) چهارشنبه شب ادعا کرد که نیروهای این کشور و شرکایش از ماه ژوئیه گذشته (تیر / ‏‬مرداد) تاکنون حدود ۸۰ عملیات را با هدف از بین بردن عناصر تروریستی در سوریه اجرا کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که طی شش ماه گذشته ۱۴ عضو گروه تروریستی داعش کشته و ۱۱۹ نفر از عناصر این گروه بازداشت شده‌اند.

در ادامه این بیانیه ادعا شده است که این عملیات‌ها منجر به ناکام ماندن تلاش‌های داعش برای بازسازماندهی نیروها و انجام حملات در سطح جهانی شده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین ادعا کرد که ماه گذشته با همکاری دمشق، بیش از ۱۵ نقطه، حاوی سلاح‌های متعلق به داعش شناسایی و منهدم شد.

بر اساس این گزارش، در همین چارچوب و با همکاری دمشق، ۱۳۰ فروند موشک، گلوله توپ و دیگر تسلیحات متعلق به داعش در ماه گذشته نابود شد.

