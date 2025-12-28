در دوره ششم شهری نگاه به مدیریت بحران نگاهی پیشگیرانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به زلزله ۳.۵ ریشتری فیروزکوه و یادآوری زلزله بم، اظهار کرد: فاجعه زلزله بم قلب همه را لرزاند و نشان داد که عدم پیشگیری هزینهای به اندازه جان انسانها دارد و این خطر در تهران نیز احساس میشود.
وی افزود: تهران روی گسلهای فعال قرار دارد و در صورت وقوع زلزله با توجه به تراکم جمعیت و ساخت و ساز، با فاجعه مواجه میشویم. این هراس برای بیدارباش و اقدام به موقع است. در این راستا تقویت سازمان مدیریت بحران اقدامی ضروری محسوب میشود.
سروری با بیان اینکه در دوره ششم نگاه به مدیریت بحران نگاهی پیشگیرانه است، یادآور شد: توجه جدی به ایمن سازی بافت فرسوده و افزایش آموزشهای همگانی و برگزاری مانورهای همگانی و همچنین ارزیابی ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه و پیگیری ایمن سازی آنها از جمله اقدامات در این دوره به شمار میرود.
وی ادامه داد: بار مدیریت بحران تنها نباید بر دوش شهرداری باشد و دیگر نهادها و مراکز علمی و پژوهشی باید جدی تر از گذشته و به صورت هماهنگ وارد عمل شوند. نکته محوری در این مباحث، پیشگیری به معنای سرمایه گذاری در امروز برای مصون ماندن در آینده است.
سروری با بیان اینکه جان انسانها جایگزین ندارد، خاطرنشان کرد: نهادها و دستگاهها باید توجه به ایمنی را جز اولویتهای خود بدانند. امیدواریم با اقدام به موقع شاهد فاجعهای همچون زلزله بم نباشیم. در همین راستا اگر مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد، انسجام فعالیتها را شاهد خواهیم بود و موضوع پیشگیری عملیاتی میشود.
نظر شما