۲۵ وسیله نقلیه متخلف در کوهدشت توقیف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی کوهدشت از توقیف ۱۵ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان جامعه و آلودگی صوتی طرح امنیت محله‌محور باهدف برخورد با راننده‌های خودروها و راکبان موتورسیکلت‌های مزاحم و متخلف در پارک‌ها معابر عمومی و اطراف مدارس شهرستان کوهدشت با حضور پلیس راهور به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح مأموران پلیس راهور شهرستان کوهدشت موفق به توقیف و اعمال قانون ۱۵ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم شدند، افزود: اجرای این طرح رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته است و باهدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با متخلفان همچنان در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اینکه وسایل نقلیه متخلف به پارکینگ انتقال داده شدند، تصریح کرد پلیس با قاطعیت در مقابل هر گونه بی‌نظمی و هنجارشکنی خواهد ایستاد و باتوجه‌به اینکه امنیت و آرامش مردم خط‌قرمز پلیس است از مردم عزیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از هر گونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

