  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

باران در پارسیان هرمزگان آغاز شد

باران در پارسیان هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - باران از دقایقی پیش در شهرستان پارسیان استان هرمزگان شروع به باریدن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود یک سامانه بارشی به استان هرمزگان، بارش باران از دقایقی قبل در شهرستان پارسیان آغاز شده است.

این بارش در حال حاضر در این شهرستان گزارش شده است.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان فعالیت سامانه جدید بارشی از امروز یکشنبه در مناطق غربی استان آغاز می‌شود و از بعدازظهر، بارش‌ها در مناطق شرقی استان نیز شروع خواهد شد.

روز دوشنبه اوج فعالیت سامانه خواهد بود و اغلب نقاط استان تحت تأثیر بارش قرار می‌گیرند، اما از ظهر دوشنبه به‌تدریج بارش‌ها در نیمه غربی استان کاهش یافته و تمرکز سامانه بر مناطق مرکزی و شرقی خواهد بود.

کد خبر 6704583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها