باران در پارسیان هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود یک سامانه بارشی به استان هرمزگان، بارش باران از دقایقی قبل در شهرستان پارسیان آغاز شده است.

این بارش در حال حاضر در این شهرستان گزارش شده است.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان فعالیت سامانه جدید بارشی از امروز یکشنبه در مناطق غربی استان آغاز می‌شود و از بعدازظهر، بارش‌ها در مناطق شرقی استان نیز شروع خواهد شد.

روز دوشنبه اوج فعالیت سامانه خواهد بود و اغلب نقاط استان تحت تأثیر بارش قرار می‌گیرند، اما از ظهر دوشنبه به‌تدریج بارش‌ها در نیمه غربی استان کاهش یافته و تمرکز سامانه بر مناطق مرکزی و شرقی خواهد بود.